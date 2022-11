ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് മോദി നാളെ ബാലിയിൽ; 45 മണിക്കൂറും 20 പരിപാടികളും!

ന്യൂഡൽഹി∙ ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിക്കായി ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ബാലിയിലേക്കു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിങ്കളാഴ്ച യാത്ര തിരിക്കും. 45 മണിക്കൂർ നേരം മാത്രം ബാലിയിൽ ചെലവിടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി 20തോളം ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇതിൽ 10ൽ പരം ലോക നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ ഒരു യോഗത്തിലും മോദി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ – ഊർജ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളിലും മോദി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിനയ് ക്വത്ര നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ, ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻപിങ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും.

