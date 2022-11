വധഗൂഢാലോചന അറിയില്ലായിരുന്നു; ഇന്ത്യയില്‍ ഭർത്താവിനൊപ്പം തങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കണം: നളിനി

ചെന്നൈ ∙ രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തില്‍ അതീവദുഃഖമുണ്ടെന്നു മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാളായ നളിനി മുരുകന്‍. വധഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ചു മുന്‍കൂട്ടി അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന്, സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്നലെ ജയില്‍ മോചിതയായ നളിനി അവകാശപ്പെട്ടു. ശ്രീലങ്കന്‍ പൗരനായ ഭര്‍ത്താവ് മുരുകനെ തനിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയില്‍ തങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും നളിനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജീവ് ഗാന്ധിയെ വധിക്കാനായി ശ്രീപെരുംപുത്തൂരിലെത്തിയ ചാവേര്‍ സംഘത്തില്‍ ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഏകയാളാണു നളിനി. 30 വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട തടവു കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേയുള്ളൂ. ഇനിയെങ്കിലും കുടുംബത്തോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കണം. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ പ്രത്യേക ക്യാംപിലേക്കു മാറ്റിയ ശ്രീലങ്കക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവ് മുരുകനെ തിരിച്ചയയ്ക്കരുതെന്നും നളിനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലണ്ടനില്‍ ഡോക്ടറായ മകള്‍ ഹരിത്ര അങ്ങോട്ടു ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രയ്‌ക്കായി പാസ്പോര്‍ട്ട്–വീസ നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. അവസരം കിട്ടിയാല്‍ ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ കാണും. എന്നാല്‍ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണന്നും നളിനി പറഞ്ഞു.

English Summary: Should be allowed to stay in India; The assassination plot was not known: Nalini