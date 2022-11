ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ തെറിച്ചുവീണു; തിരൂരിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് അദ്ഭുതരക്ഷ– വിഡിയോ

തിരൂർ ∙ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തെറിച്ചുവീണ പെൺകുട്ടിക്ക് രക്ഷകനായി ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കു തെറിച്ചുവീണ പെൺകുട്ടിയെ ട്രാക്കിലേക്കു വീണുപോകാതെ ആർപിഎഫ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സതീശൻ ആണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ 5.30ന് ഷൊർണൂരിൽനിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കു പോകുന്ന മെമുവിൽ പെൺകുട്ടി കയറുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. രണ്ടു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് തിരൂരിൽ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പ്. വണ്ടി നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി ഓടിക്കയറിയത്. കാര്യമായ പരുക്കേൽക്കാതെ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ആർ‌പിഎഫ് അറിയിച്ചു.

English Summary: The girl tried to enter when the train started moving rescued by RPF Constable - Video