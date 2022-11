റെയിൽപാതയിലെ സ്ഫോടനം ആസൂത്രിതം: പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി എൻഐഎ

ജയ്‌പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുർ-അഹമ്മദാബാദ് റെയിൽപാതയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ എൻഐഎ അന്വേഷണം. സ്ഫോടനം ആസൂത്രിതമാണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. രാജസ്ഥാൻ പൊലീസും ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവ് ശേഖരിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി അസർവ - ഉദയ്പുർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കടന്നുപോകുന്നതിനു മണിക്കൂറുകൾക്ക‌ു മുൻപായിരുന്നു സ്ഫോടനം. ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ‘‘ഞങ്ങൾ എല്ലാ തെളിവും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടി. ഖനനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് എന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം’’– ഉദയ്‌‍പുർ എസ്‌പി വികാസ് ശർമ പറഞ്ഞു.

English Summary: Explosion on railway track in Udaipur; NIA, other agencies investigate