കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് മർദനം: സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി

കൊച്ചി ∙ കിളികൊല്ലൂരിൽ സഹോദരങ്ങളെ പൊലീസ് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ നിലവിലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമേ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാനാവൂ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സഹോദരങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. മൂന്നാഴ്ച്ചയ്ക്കു ശേഷം കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.



കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പടെ ചുമത്തി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു സൈനികൻ വിഷ്ണുവും സഹോദരനും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മർദിച്ച പൊലീസുകാർക്കെതിരായ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എഎസ്ഐ കസ്റ്റഡിയിൽവച്ചു പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ നിയമവിരുദ്ധത മറികടക്കാനായാണ് പൊലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസെടുത്തത്. തന്റെയും സഹോദരന്റെയും ഭാവി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും കേസിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ വിഷ്ണു ആരോപിച്ചു.

സൈനികനെയും സഹോദരനെയും പൊലീസ് മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സൈനികനും സഹോദരനുമെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കേസെടുത്തതെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഒമ്പതു പൊലീസുകാർക്കെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നാലു പേർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

English Summary: Kilikollur police attack case: HC says FIR against brothers cannot be quashed