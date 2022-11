കൂട്ടബലാൽസംഗ പരാതി: എസ്ഐ സുനുവിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുമെന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ആർ. സുനുവിന്റെ അറസ്റ്റു വൈകുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സി.എച്ച്. നാഗരാജു. പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതിയിലെ ചില വിവരങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാനുള്ളതിനാലാണ് അറസ്റ്റു വൈകുന്നത്. അതേ സമയം പ്രതി രക്ഷപെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതെന്നും കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.



ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇടപെടലും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതാണ്. യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവു ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ ഉള്ളത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ള പൊലീസുകാർ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ആർ. സുനുവിനെ എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു ലഭിച്ച പരാതിയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം തൃക്കാക്കരയിൽ വച്ചു തന്നെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നാണ് വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി.

കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് കോഴിക്കോട് എത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കടന്നാണ് അറസ്റ്റു നടത്തിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ എറണാകുളം മുളവുകാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറായിരിക്കുമ്പോഴും ബിടെക് ബിരുദധാരിയായ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി ഉയരുകയും അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ വകുപ്പു തല നടപടികളും ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

