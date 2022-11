ആലപ്പുഴ∙ ടോറസ് ലോറി പിന്നിലേക്കെടുക്കുന്നതിനിടെ ഡോർ തലയിലിടിച്ച് ഉടമ മരിച്ചു. കൊമ്മാടിയിൽ പൊന്നാട് വാഴയിൽ താജുദ്ദീൻ (50) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം. ലോഡിറക്കാനായി ഉയർത്തിയ ബോഡിയുടെ പിന്നിലെ ഡോർ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നു. ഇതു തെന്നി മാറിയപ്പോൾ ഡോർ തലയിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Man dies after being hit by lorry door in Alappuzha