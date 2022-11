ഉന്നാവ് ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഉന്നാവില്‍ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ചത് സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടര്‍ന്ന്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ് ഗൗതം എന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലൈംഗികശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുളിക കഴിച്ച ശേഷമാണ് താന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഗൗതം പറഞ്ഞു. വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന സമയത്താണ് ഗൗതം പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.

പെണ്‍കുട്ടി ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിട്ടും കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതു വരെ ഗൗതം അവളെ ആക്രമിച്ചു. ഒടുവില്‍ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതു കണ്ട് ഭയന്നാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. സഹോദരി വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് രക്തം വാര്‍ന്ന നിലയില്‍ കട്ടിലില്‍ പെണ്‍കുട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

പെണ്‍കുട്ടി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തില്‍ വ്യക്തമായി. സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ മുറിവും അമിത രക്തസ്രാവവുമാണ് മരണകാരണമായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: UP College Student Dies After Rape, Accused Says He Took Energy Pill