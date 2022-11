തെലുങ്ക് സൂപ്പർതാരം മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ പിതാവ് മുതിർന്ന നടൻ കൃഷ്ണയുടെ നില ഗുരുതരം

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലുങ്ക് സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ പിതാവും മുതിർന്ന നടനുമായ കൃഷ്ണ (80) അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ സ്വകാര്യ സൂപ്പർ സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നേകാലോടെയാണ് കൃഷ്ണയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് എത്തിച്ച കൃഷ്ണയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഘട്ടമാനെയ് ശിവരാമ കൃഷ്ണ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര്. തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1960കളിൽ ആരംഭിച്ച കരിയറിലൂടെ 350ൽ പരം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു.

English Summary: Veteran Actor Krishna, Father Of Mahesh Babu, Being Treated On Ventilator