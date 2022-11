ഹൈദരാബാദിൽ മതപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ചു; 5 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ - വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ മതപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമ വിദ്യാർഥിയെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ വളഞ്ഞിട്ട് മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്. ഹൈദരാബാദിലെ ഐസിഎഫ്എഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഹയർ എജ്യുക്കേഷനിൽ (ഐഎഫ്എച്ച്ഇ) മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ ഹിമാങ്ക് ബൻസാലിനാണ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ വച്ച് മർദനമേറ്റത്.



12 വിദ്യാര്‍ഥികൾ ചേർന്ന് ഹിമാങ്കിനെ തല്ലുകയും ചവിട്ടുകയും കൈകൾ ഒടിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ അവന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നും അവനെ കോമയിൽ ആക്കുമെന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ഹിമാങ്കിന്റെ പേഴ്സും തട്ടിയെടുത്തു. പ്രതികളായ 12 വിദ്യാർഥികളിൽ അഞ്ച് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഏഴുപേർ ഒളിവിലാണ്. ഇവരെയെല്ലാം കോളജിൽനിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. 5 കോളജ് മാനേജ്‌മെന്റ് അധികൃതരോട് പൊലീസിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നവംബർ ഒന്നിന് ഹിമാങ്ക് പ്രവാചകനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം. ശാരീരികമായും ലൈംഗികമായും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് ഹിമാങ്ക് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തെലങ്കാന മന്ത്രി കെ.ടി.രാമറാവുവിനെയും സൈദരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണറെയും ടാഗ് ചെയ്ത് സംഭവം ട്വീറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. ‘ഇത്തരം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നില്ല’ എന്ന് കോളജ് അധികൃതര്‍ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Video Of Student's Assault In Hyderabad Hostel Goes Viral