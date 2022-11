ടിപി കേസിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന സി.കെ.ശ്രീധരന്‍ സിപിഎമ്മിലേക്ക്

കാസര്‍കോട് ∙ കെപിസിസി മുന്‍ ഉപാധ്യക്ഷനും കാസര്‍കോട് ഡിസിസി മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ സി.കെ.ശ്രീധരന്‍ സിപിഎമ്മിലേക്ക്. നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണു തീരുമാനമെന്ന് ശ്രീധരന്‍ ‘മനോരമ ന്യൂസിനോട്’ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയമാറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉടന്‍ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സിപിഎമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നടക്കും.

ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെയാണു താന്‍ സിപിഎമ്മില്‍ ചേരുന്നതെന്നാണു ശ്രീധരൻ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം പല വിഷയങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളോടുള്ള വിയോജിപ്പും പാര്‍ട്ടി വിടാനുള്ള കാരണമാണെന്നു ശ്രീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വധക്കേസിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന ശ്രീധരന്റെ പുസ്തകപ്രകാശനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അടുത്തിടെയാണു നിർവഹിച്ചത്.

English Summary: Congress leader CK Sreedharan will likely to join CPM soon