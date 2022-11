പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശം; സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ല: ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി, ഗവർണർക്കെതിരെ എൽഡിഎഫ് നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ പ്രതിരോധ മാർച്ചിനെ നേരിട്ട് വിമർശിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.



‘‘ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കണം. സമ്മര്‍ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ തയാറല്ല. കോടതി ഉത്തരവുകളെ ബഹുമാനിക്കണം’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Everyone has the right to protest, says Governor