ഫ്ലക്സ് ബോർഡ്: ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കാത്തവരെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ പാതയോരങ്ങളിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരായ കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ തദ്ദേശസ്ഥാപന മേധാവികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പോലും ഫ്ലെക്സ് നിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ അനധികൃത ബോർഡുകൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകാൻ അമിക്കസ്ക്യൂറിക്കു കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഹർജി ഡിസംബർ 10നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു.

പാതയോരങ്ങളിലെ കൊടിമരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവു പാലിക്കുന്നില്ലെന്നു നേരത്തെയും കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലയിടത്തും താൽക്കാലിക കൊടിമരങ്ങൾ വരുന്നത് അധികൃതർ കാണണമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൊടി തോരണങ്ങൾക്കെതിരെ കൊച്ചി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയും കോടതി വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. നഗരസഭയ്ക്കും നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ മിണ്ടാൻ ധൈര്യമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട കോടതി ഇവയ്ക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിന്റെ കാര്യത്തിലും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: High Court against local self govts who failed to execute orders in flex boards case