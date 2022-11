ഹൈദരാബാദ്∙ ‘ഓപ്പറേഷൻ കമല’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി കടുപ്പിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (കെസിആർ). തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയിലെ (ടിആർഎസ്) നാലു എംഎൽഎമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളുടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഹോട്ടല്‍ ബുള്‍ഡോസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചുനീക്കി.



കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന വ്യവസായി നന്ദകുമാറിന്റെ ഫിലിം നഗറിലുള്ള ‘ഡെക്കാന്‍ കിച്ചൻ’ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് അനധികൃത നിര്‍മാണമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു ഹൈദരാബാദ് കോര്‍പറേഷന്‍ പൊളിച്ചത്. കോര്‍പറേഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണു കെട്ടിടം നിർമിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി.കിഷന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ അടുപ്പക്കാരനായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണു നന്ദകുമാര്‍.

അതേസമയം, സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിക്കാരായ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ ബിജെപി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി. ബിജെപി ഏജന്റുമാരെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നുപേരെ പൊലീസിനു കൈമാറിയ എംഎല്‍എ ഗുവാലബാല രാജുവിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ, ജനദ്രോഹ നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിച്ചാണ് പ്രചാരണം.

കേസിൽ, ബിഡിജെഎസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെയും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ തെലങ്കാന പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ ഫരീദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മതപ്രഭാഷകൻ രാമചന്ദ്ര ഭാരതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന മലയാളിയെയാണു തെലങ്കാന പൊലീസ് തിരയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഈ വ്യക്തിയാണു രാമചന്ദ്ര ഭാരതിക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നാണു വിവരം.

