കാമുകിയുടെ കഴുത്തറുത്ത് അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു; റിസോർട്ടിലെ കൊലപാതകത്തിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപുരിൽ കാമുകിയുടെ കഴുത്തറുത്ത് അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. അഭിജിത്ത് പാട്ടിദാർ എന്ന യുവാവാണ് കാമുകിയും ബിസിനസ് പങ്കാളിയുമായ ശിൽപ ജരിയ (22)യെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. നവംബർ എട്ടിന് ജബൽപുരിലെ റിസോർട്ടിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ‘ആരെയും ഇനി ചതിക്കരുത്’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ശിൽപ ജരിയയുടെ ഇന്‌സ്‌റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ അഭിജിത്ത് പാട്ടിദാർ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ശിൽപ ജരിയയുടെ കഴുത്തറുത്തതിനു ശേഷമുള്ള വിഡിയോയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

യുവതി ഞെരുങ്ങുന്നതും അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. കൊലപാതകത്തിനു പിന്നാലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത മറ്റൊരു വിഡിയോയിൽ തന്റെ മറ്റൊരു ബിസിനസ് പങ്കാളിയുമായും ശിൽപയ്ക്ക് അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതായും അയാളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ശിൽപയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അഭിജിത്ത് പാട്ടിദാർ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു.

രാഖി മിശ്ര എന്ന പേരാണ് ശിൽപയുടെതായി റിസോർട്ടിലെ റജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ശിൽപയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജബൽപുരിലെ റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്തിരുന്നതെന്നു പാട്ടിദാർ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കൊലപാതകത്തിന് കാര‌ണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരെത്തി മുറി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ യുവതിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Man kills girlfriend in resort, posts videos on her Instagram