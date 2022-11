‘പത്രിക സമർപ്പണ സമയത്ത് വരാം’: ബദാമി വിട്ട് കോലാറില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ സിദ്ധരാമയ്യ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, നിലവിലെ സീറ്റായ ബദാമിയിൽ നിന്ന് മാറി കോലാർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും. കോലാർ സന്ദർശനത്തിനിടെ പത്രികാ സമർപ്പണ സമയത്തു മടങ്ങിവരാമെന്നാണ് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞത്. ‘സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരിക്കണമെന്ന് കോലാറിലെ നിരവധി ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് പൂർണമായും സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ്.’– സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൈസൂരിലെ ചാമുണ്ഡേശ്വരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു പരാജയപ്പെട്ട സിദ്ധരാമയ്യ ബാഗൽക്കോട്ടിലെ ബാദാമിയിൽ നിന്നാണ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. മന്ത്രി ശ്രീരാമുലുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ബാദാമിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വേണ്ടത്ര സമയം ചെലവിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്നു മത്സരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രചാരണത്തിന് പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച കാരവനിലാണ് സിദ്ധരാമയ്യ തിങ്കളാഴ്ച കോലാറിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് കോലാരമ്മ ക്ഷേത്രം, ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം, ദർഗ തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ചു. സംഗൊള്ളി രായണ്ണ, മഹാത്മാ ഗാന്ധി, അംബേദ്കർ പ്രതിമകളിലും അദ്ദേഹം പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്നാണ് സ്വീകരണമൊരുക്കിയ അണികളോടു പത്രിക സമർപ്പണ സമയത്ത് മടങ്ങിവരുമെന്നു വാക്കുകൊടുത്തത്.

