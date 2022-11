കൈവേദന മാറാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ജൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചയാളുടെ മരണം: ഇരുട്ടിൽ തപ്പി അന്വേഷണ സംഘം

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കൈ വേദന മാറാനായി കാട്ടുവെള്ളരിയുടെ ജൂസ് കഴിച്ചയാൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത മാറ്റാനാകാതെ അന്വേഷണ സംഘം. കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു ഇൻഡോറിലെ സ്വർണബാഗ് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ധർമേന്ദ്ര കൊറോലെ (30) യുടെ മരണം. യൂട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ നിന്നാണ് കാട്ടുവെള്ളരിയുടെ ജൂസ് കൈ വേദന കുറയ്ക്കുമെന്നു ഇയാൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചത്. നഗരത്തിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കുന്ന ധർമേന്ദ്ര കൊറോലെയ്ക്ക് ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് കശലായ കൈ വേദന ആരംഭിച്ചത്.

പല ഡോക്ടർമാരെയും വൈദ്യൻമാരെയും കണ്ടുവെങ്കിലും ചികി‌ത്സ ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പരിഹാരം തേടാമെന്നു കരുതിയത്. വനഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം കാട്ടു വെള്ളരിയാണ് ഫലം തരുന്നതെന്ന യൂട്യൂബറുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചാണ് വനത്തിൽപോയി ധർമേന്ദ്ര കൊറോലെ കാട്ടുവെള്ളരി ശേഖരിച്ചത്.

ജൂസ് കുടിച്ചതിനു പിന്നാലെ നിർത്താതെ ഛർദ്ദി അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യനില വഷളായതോടെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശദമായ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. വിഷ സസ്യത്തിന്റെ ഫലമാണോ ഇയാൾ ശേഖരിച്ചത്, ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവം അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ, ഭക്ഷ്യവിഷബാധ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് പൊലീസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്. വിശദമായ പോ‌സ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുവെന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

English Summary: Police clueless about the death of Madhya Pradesh man who died after consuming wild fruit juice