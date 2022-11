തിരുവനന്തപുരം ∙ അടുത്ത വർഷത്തെ ഒഴിവുകൾ നവംബർ 30നകം പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ. 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളാണ് ഈ മാസത്തിനകം പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒഴിവുകൾ നവംബർ 30നകം പിഎസ്‌സിയെ അറിയിച്ചശേഷം ഡിസംബർ ഒന്നിനകം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണവകുപ്പിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ‘ഒഴിവുകൾ ഇല്ല’ എന്നും അറിയിക്കണം. വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ തങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന വകുപ്പുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.

സംസ്ഥാനതല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വകുപ്പ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കണം. ജില്ലാതല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തസ്തികയിൽനിന്നു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിരമിക്കുമ്പോൾ, ഏതു ജില്ലയിലാണ് എൻട്രി കേഡർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ടാകുക എന്ന് കണക്കാക്കി വകുപ്പ് തലവൻ ജില്ലാ ഓഫിസറെ അറിയിക്കണം. ജില്ലാ ഓഫിസർ അത് പിഎസ്‌സിയെ അറിയിക്കണം. പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവു കണക്കാക്കുമ്പോൾ അനുവദനീയമായ തസ്തികമാറ്റ നിയമനം, അന്തർ ജില്ലാ/അന്തർ വകുപ്പു സ്ഥലംമാറ്റം, ആശ്രിത നിയമനം, മറ്റു നിയമനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കി നീക്കിവയ്ക്കണം.

ഒഴിവു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമനാധികാരികൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രതയും കൃത്യതയും പുലർത്തണം. ഒരിക്കൽ പിഎസ്‌സിക്ക് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത് റദ്ദാക്കാനോ കുറവു ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവ് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവയിലൂടെ നികത്തരുത്. സ്പെഷൽ റിക്രൂട്മെന്റിനായി റിസർവ് ചെയ്തവയും ജനറൽ റിക്രൂട്മെന്റിനുള്ള ഒഴിവുകളും പ്രത്യേകം തരംതിരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

6 മാസമോ അതിലധികമോ ദൈർഘ്യമുള്ള അവധി ഒഴിവുകൾ, അന്യത്ര സേവന ഒഴിവുകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളായി കണക്കാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. 3 മുതൽ 6 മാസം വരെയുള്ള അവധി ഒഴിവ് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാനും പുതിയ ഒഴിവുകൾ അക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവും പിഎസ്‌സിയെ അറിയിക്കണം. 6 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രസവാവധി ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവധി 6 മാസത്തിലധികം നിലനിൽക്കാനും പുതിയ ഒഴിവുകൾ അക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒഴിവും പിഎസ്‌സിയെ അറിയിക്കാം.

ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളെല്ലാം ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുതന്നെ നികത്തണം. ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻജെഡി ഒഴിവുകൾ നിർദിഷ്ട പ്രവേശന സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

