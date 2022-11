കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തു വ്യാപകമാകുന്ന ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കു പിന്നിൽ ഉന്നതതല സ്വാധീനമുള്ള സംഘമോ വ്യക്തിയോ ഉണ്ടാകാമെന്നു സംശയിക്കണമെന്നു ലഹരിമാഫിയയ്ക്കെതിരെ നിയമപോരാട്ടമടക്കം നടത്തുന്ന മുൻ എസ്പി എൻ.രാമചന്ദ്രൻ. ലഹരിവസ്തുക്കൾ‌ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള കിറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി അനുകൂല നിലപാടെടുത്തിട്ടും സർക്കാരും ഏജൻസികളും തുടർ നടപടികളെടുക്കുന്നില്ല. അജ്ഞതയോ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടിയുള്ള മൗനമോ ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ പിന്നാക്കം വലിക്കുന്നതെന്നും എൻ.രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിക്കുന്നു.

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പോലും ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപകമായതോടെയാണ്, ലഹരി പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ നിർദേശം നൽകിയത്. പിന്നാലെ, 10000 കിറ്റുകൾ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫിസുകളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനകം പല ജില്ലകളിലും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവരെ കിറ്റ് പരിശോധന വഴി കണ്ടെത്തി ന‍ടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നാണ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം.

മൾട്ടി ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ്

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു ചരക്കുമായി വരുന്ന ട്രക്ക്, ലോറി ഡ്രൈവർമാർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആറു തരം ലഹരികൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്, 12 തരം ലഹരികൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം കിറ്റുകൾ വിപണിയിലുണ്ട്. ഇതിൽ, ആറെണ്ണം തിരിച്ചറിയുന്നവയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കിറ്റ് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. ഇത്തരം കിറ്റിന് 2019 ൽ 500 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇപ്പോഴതിന് 100 രൂപയിൽ താഴെയാണ് മൊത്തവില.

ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

ലഹരി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കിറ്റ് ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി 2019 ലാണ് എൻ.രാമചന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിക്കു കത്തയച്ചത്. ജഡ്ജി പി.ആർ. രാമചന്ദ്ര മേനോൻ കത്ത് പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയായി പരിഗണിച്ചു സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർമാർക്കും എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കും ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് ഏജൻസികൾക്കു നോട്ടിസ് അയച്ചെന്നു മാത്രമല്ല, ലഹരിമരുന്നിന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നു സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കിറ്റിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല, പ്രായോഗികമല്ല: മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ

മുൻപ് കൊച്ചിയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ലഹരി തിരിച്ചറിയാനുള്ള കിറ്റുകൾ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ഋഷിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. മദ്യപിച്ചോ എന്നറിയാൻ ബ്രത്ത് അനലൈസർ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും അതുവച്ച് കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്നും രക്തം പരിശോധിച്ച് നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേസെടുക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കിറ്റ് പരിശോധനയുടെ ഫലം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഋഷിരാജ് സിങ്ങിനെ പിന്തുണച്ച് എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സി.എച്ച്. നാഗരാജു അതേ വേദിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചോ എന്നു കിറ്റ് പരിശോധന വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കാൾ, പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നു ലഹരിമരുന്നു പിടികൂടിയാൽ മതി എന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിലപാട്. ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വയ്ക്കുകയോ കടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതു കുറ്റകരമാണെന്നും അതു പിടികൂടിയാൽ മതിയെന്നുമായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞതും.

വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതൊട്ട് യുഎസിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള കിറ്റിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്ന മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ വാദം അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ലെന്ന് രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദേശം നൽകുമ്പോൾ ഋഷിരാജ് സിങ് സംസ്ഥാനത്തെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിനെ കുറ്റകരമായ നിശബ്ദതയായി മാത്രമേ കാണാനാവൂ എന്നാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ നിലപാട്.

ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതു കുറ്റകരമല്ലാതാകുമോ?

ഹൈക്കോടതി എടുത്ത സുവോമോട്ടോ കേസിൽ സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു പരീക്ഷണം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള ഡീ അഡിക‌്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ എംഡിഎംഎ, എൽഎസ്ഡി, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, കഞ്ചാവ്, നൈട്രാസെപാം ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം തിരിച്ചറിയാനായെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതു ഫലപ്രദമല്ലെന്നു പറയുന്നതെന്നും വ്യാപകമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകാത്തതെന്നും മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്നു.

ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഇരകളായി കണക്കാക്കണം എന്ന വാദം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നർകോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് സെക്‌ഷൻ 27 പ്രകാരം, ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിപണനം നടത്തുന്നതും പിഴയും ആറു മാസം വരെ തടവും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ഇതിൽ ഭേദഗതിയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. അതോടെ ലഹരി ഉപയോഗം കുറ്റമല്ലാതാകും. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ 30 ദിവസത്തെ കൗണ്‍സിലിങ് ഉള്‍പ്പെടെ നല്‍കാനാണ് ആലോചന.

അനുവാദം വേണം എന്ന വാദം

കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊച്ചിയിൽ നിശാ ലഹരിപാർട്ടിക്കിടെ എൻസിബി, എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായവരില്‍നിന്നു കുറഞ്ഞ അളവിൽ‌ ലഹരിമരുന്നു കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ കിറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതികളെ എളുപ്പം വലയിലാക്കാമായിരുന്നു. അതു ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.

ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്നു സംശയമുള്ള ഒരാളെ പരിശോധിക്കാൻ അയാളുടെ അനുവാദം വേണമെന്ന വാദമുണ്ട്. ആളുടെ ഉമിനീരോ മൂത്രമോ എടുത്തായിരിക്കും പരിശോധന. അതേസമയം, മദ്യപിച്ചവരുടെ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ബ്രത്ത് അനലൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്ന അതേ അനുവാദം തന്നെ മതിയാകും ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാനുമെന്ന് എൻ. രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കു തയാറാകാത്തത് മിക്കപ്പോഴും ഒരു ശതമാനമോ അതിൽ താഴെയോ പേർ ആയിരിക്കും. അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി വേണ്ടി വന്നേക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കോളജിലും സ്കൂളിലും ജോലി സ്ഥലത്തും പരിശോധന

പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയും എന്നതിനാൽ, ഓഫിസുകളിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്യപിച്ച് എത്താൻ മിക്കവരും ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. അതേസമയം, പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാനാവില്ല എന്നതാണ് പലരും രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കാരണം. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലുമെല്ലാം എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ അതിന്റെ ഉന്മാദത്തിൽ കഴിയാം എന്ന പ്രചാരണം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രചാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐടി മേഖലയിലും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചശേഷം ജോലിക്ക് എത്തുന്നവരുണ്ടെന്നും കണക്കുകളുണ്ട്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ലഹരി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കിറ്റുകൾ കൊണ്ടു സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനായി വാദം ഉയർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്.

