32 വ്യോമസേനാ വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുഴുവൻ പെൻഷനും: നിർണായക സുപ്രീംകോടതി വിധി

ന്യൂഡൽഹി∙ വ്യോമസേനയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷനായി അഞ്ച് വർഷത്തിലധികം ജോലി ചെയ്ത 32 വനിതകൾക്ക് മുഴുവൻ പെൻഷനും നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി. 20 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള പെൻഷനു സമാനമാണ് മുഴുവൻ പെൻഷൻ എന്നത്.

വ്യോമസേനയിലെ 32 വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമപോരാട്ടം ഫലം കണ്ടത് 12 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്. കേസിൽ വിധി വരുന്നതിനു മുൻപേ ഇവർക്ക് വിരമിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇതിൽ മൂന്നുപേരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ സേനയുടെ ഭാഗമായി വീരചരമം അടഞ്ഞവരാണ്.

സേനയിലേക്ക് ആളുകളെ എടുക്കുന്നതിൽ വിവേചനം ഉണ്ടെന്ന 2020 ബബിത പൂനിയ കേസിലെ വിധിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിധിയും. 2020ലെ വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെ സേനകളിലേക്കു വനിതകളെ എടുക്കുന്നത് വർധിച്ചിരുന്നു. നേരത്തേ 10 – 14 വർഷമായിരുന്ന കരിയർ ഇപ്പോൾ പുരുഷ സൈനികർക്കു ലഭിക്കുന്നതുപോലെ മുഴുവൻ കരിയറും ലഭിക്കും.

English Summary: Landmark Win For 32 Former Women Air Force Officers, Will Get Full Pension