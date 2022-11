ബിജെപി ‘തട്ടിയെടുത്ത’ സ്ഥാനാർഥി തിരിച്ചെത്തി; സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിച്ചു: വെട്ടിലായി എഎപി

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്തിൽ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി( എഎപി) സ്ഥാനാർഥിയെയും കുടുംബത്തെയും ബിജെപി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നു ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സൂറത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ആം ആ‌ദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി കഞ്ചൻ ജാരിവാല തിരികെയെത്തി. സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറുന്നതായി കഞ്ചൻ ജാരിവാല പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആം ആദ്‌മി പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ബിജെപിയുടെ സമ്മർദത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കഞ്ചൻ ജാരിവാലയുടെ പിൻമാറ്റമെന്നു എഎപി ആരോപിച്ചു.

കഞ്ചൻ ജാരിവാലയെ ഇന്നലെ മുതൽ കാണാനില്ലെന്നും, പരാജയഭീതി പൂണ്ട ബിജെപി, സ്ഥാനാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കഞ്ചൻ ജാരിവാല തിരികെയത്തിയത്. കഞ്ചൻ ജാരിവാലയുടെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ ബിജെപി സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്നായിരുന്നു ആം ആദ്‍മി പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം. സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നാമനിർദേശപത്രിക സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥാനാർഥിയെ ബിജെപി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നും മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

സമാനമായ ആരോപണവുമായി എഎപി കൺവീനറും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെ ബിജെപി കശാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നു അജ്ഞാത സ്ഥലത്തേക്കു കഞ്ചൻ ജാരിവാലയെ കടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നതായി എഎപി ദേശീയ വക്താവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ രാഘവ് ഛദ്ദയും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി വ്യാപകമായി ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി രാഘവ് ഛദ്ദ ആരോപിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്ന് പിന്മാറിയാൽ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ വെറുതെ വിടാമെന്നു ബിജെപി വാ‌ഗ്‌ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപിക്ക് പരാജയഭീതി പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എഎപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ സ്ഥാനാർഥിയെയും കുടുംബത്തെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന ആരോപണം ബിജെപി തള്ളി. സ്ഥാനാർഥിയെയും കുടുംബത്തെയും കാണാനില്ലെങ്കിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാതെ, യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ തരംതാഴ്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് എഎപി ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. സ്ഥാനാർഥിയെ കാണാനില്ലെന്ന കാര്യം മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഔദോഗികമായ പരാതി നൽകുമെന്നും രാഘവ് ഛദ്ദ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് നാടകീയമായി സ്ഥാനാർഥി തിരികെയെത്തിയത്.

English Summary: AAP candidate Kanchan Jariwala withdraws nomination after party claimed 'he was kidnaped by BJP