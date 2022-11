‘രാജ്ഭവനിലെ ക്ലിനിക്കിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ’: വിശദാംശങ്ങൾ തേടി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ്ഭവനിലെ ചികിത്സാലയത്തിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. രാജ്ഭവനിലെ ചികിത്സാലയത്തിൽ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകിയ ധനവകുപ്പ്, ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ഫയൽ പൊതുഭരണവകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചത്. പൊതുഭരണവകുപ്പ് രാജ്ഭവനോട് വിവരങ്ങള്‍ തേടി കത്തു നൽകും.



രാജ്‌ഭവനിലെ ചികിത്സാലയത്തോട് ചേർന്ന് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിക്ക് ജൂലൈയിൽ കത്തു നൽകിയത്. ധനവകുപ്പ് ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിട്ടു. രാജ്ഭവനിൽ ഇ–ഓഫിസ് സംവിധാനവും കേന്ദ്രീകൃത നെറ്റ്‌വർക്കിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നതിനു 75 ലക്ഷം രൂപ നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കടലാസ് രഹിത ഓഫിസ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് തുക അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സെപ്റ്റംബറിലാണ് കത്തു നൽകിയത്.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan asked for details regarding departments working at Rajbhavan medical centre