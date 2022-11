‘അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു’: അഫ്താബിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ശ്രദ്ധ വോൾക്കർ കൊലപാതകക്കേസിൽ അഫ്താബ് തന്നോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്നും അതു കേൾക്കാൻ ത്രാണിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവ്. ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വികാസ് വോൾക്കർ. ലിവ്–ഇൻ പങ്കാളിയായ ശ്രദ്ധയെ അഫ്താബ് കൊലപ്പെടുത്തി പല കഷണങ്ങളാക്കി പല സമയങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.

‘‘അവൻ എന്റെ മുന്നിൽവച്ച് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. ‘നിനക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാമോ’ എന്ന് പൊലീസ് അവനോടു ചോദിച്ചു. ‘അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവാണ്’ എന്ന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ശ്രദ്ധ ജീവനോടെയില്ലെന്നു പറയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ തകർന്നുപോയി. എനിക്ക് പിന്നീട് ഒന്നും കേൾക്കാനാകുന്നില്ലായിരുന്നു. ഉടനെതന്നെ അവനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ അല്ലായിരുന്നു ഞാന്‍’’ – വികാസ് വോൾക്കർ പറഞ്ഞു.

∙ കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെ വഴക്ക്

മാസങ്ങളായി ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് അവസാനിച്ചതിനു പിന്നിൽ വീട്ടുചെലവുകൾ ആരു കൊടുക്കുമെന്ന വിഷയമായിരുന്നുവെന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേയ് 18ന് വൈകുന്നേരമാണ് ശ്രദ്ധ വോൾക്കറെ ലിവ്–ഇൻ പങ്കാളിയായിരുന്ന അഫ്താബ് അമീൻ പൂനാവാല കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഇരുവരും തമ്മിൽ ദിവസേന വഴക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മുംബൈയിലെ വസൈയില്‍ ഇരുവരും നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥരും ശ്രദ്ധയുടെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും പരസ്പരം വഞ്ചിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന സംശയമാണ് വഴക്കിനു കാരണം ആയിരുന്നത്.

മേയ് 18ന് വീട്ടിലേക്കു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് വഴക്കുണ്ടായത്. അതു പതിയെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കു കടന്നു. രാത്രി 8നും 10നും ഇടയിലാണ് അഫ്താബ് ശ്രദ്ധയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊന്നത്. അതേ മുറിയിൽ ഒരു രാത്രി മൃതദേഹം വച്ചു. പിറ്റേന്ന് കത്തിയും ഫ്രിജും വാങ്ങാൻ പോയി. 35 കഷണങ്ങളാക്കിയ മൃതദേഹം ഫ്രിജിൽ വച്ചു. പിന്നീട് 18 ദിവസങ്ങൾക്കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ പല തവണയായി ശരീരഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.

കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഡേറ്റിങ് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഇവർ ആദ്യം മുംബൈയിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചത്. മേയിലാണ് ഡൽഹിയിലേക്കു മാറിയത്. ഒരാഴ്ച ഹോട്ടലിൽ തങ്ങിയശേഷം മേയ് 14നാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് മാറിയത്. നാലു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ശ്രദ്ധയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

