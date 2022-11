കണ്ണൂർ മികച്ച ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്; കോഴിക്കോട് മികച്ച ഭരണകൂടം

തിരുവനന്തപുരം∙ മികച്ച ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി കണ്ണൂരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കോഴിക്കോട് ആണ് മികച്ച ജില്ലാ ഭരണകൂടം. 17 മേഖലകളിലായി 29 വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി പുരസ്കാരങ്ങളെന്നു മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു അറിയിച്ചു. ഭിന്നശേഷി ദിനമായ ഡിസംബർ 3ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും.

മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹരായ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും:

∙ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ജീവനക്കാർ: വി.എസ്.വിജിമോൾ (തിരുവനന്തപുരം കോടവിളാകം ഗവ.എൽപിഎസിൽ അധ്യാപിക), എസ്.ഉഷ (റവന്യു വകുപ്പ് ക്ലാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം), എ.സി.സീന (തൃശൂർ രാമവർമപുരം ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ അധ്യാപിക), ഡോ.പി.ടി.ബാബുരാജ് (എംജി സർവകലാശാലയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസിൽ പ്രഫസർ), എൻ.വി.ഷിജു (വയനാട് കല്ലുപാടി ജിഎൽപിസിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ).

∙ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ജീവനക്കാർ: കെ.വി.നീതു (കണ്ണൂർ ജില്ല, കാക്കനാട് വിസ്മയ 11 ഇൻഫോപാർക്കിലെ ട്രാൻസാക്‌ഷൻ‍ പ്രോസസർ), എ.ടി.തോമസ് (ഇടുക്കി ജില്ല).

∙ സ്വകാര്യ േമഖലയിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മികച്ച തൊഴിൽ ദാതാവ് : റോസ്മിൻ മാത്യു (ഐഎഎൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്, തൃശൂർ).

∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികച്ച എൻജിഒ/സർക്കാരിതര സ്ഥാപനം: നവജീവന (പേർള, കാസർകോട്), ആശാനിലയം സ്പെഷൽ സ്കൂൾ വാഴൂർ (കോട്ടയം), എബിലിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ്, വലിയപറമ്പ് (മലപ്പുറം).

∙ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു മാതൃകയായ വ്യക്തികൾ : പി.ധന്യ (കോഴിക്കോട്, ഡൗൺസിൻഡ്രോം ബാധിച്ചെങ്കിലും നൃത്ത മേഖലയിൽ സജീവം), ജിമി ജോൺ (വയനാട് സ്വദേശിയും കോഴിക്കോട് ജെഡിറ്റി ഇസ്‍ലാം കോളജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറും).

∙ മികച്ച സർഗാത്മകതയുള്ള ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം കുട്ടികൾ : അനന്യ ബിജേഷ് (പ്രീ വൊക്കേഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാർഥിനി, വഴുതക്കാട് റോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സ്പെഷൽ കെയർ, തിരുവനന്തപുരം), എസ്.നയൻ (കൊല്ലം സ്വദേശിയും ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.ബോയ്സ് എച്ച്എസ്എസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും), കെ.എസ്.അഷ്ന ഷെറിൻ (തൃശൂർ അന്നമനട സ്വദേശിനി).

∙ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച സ്പോർട്സ് താരം : പി.വി.പൊന്നു (വോളിബോൾ, വയനാട്), പി.വി.വിഷ്ണു (നീന്തൽ, തൃശൂർ), അർഷക് ഷാജി (റോളർ സ്കേറ്റിങ്, തിരുവനന്തപുരം).

∙ മികച്ച ദേശീയ, രാജ്യാന്തര നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവർ : പ്രശാന്ത് ചന്ദ്രൻ (പത്തിലധികം ലോക റെക്കോർഡുകൾ നേടിയ തിരുവനന്തപുരം കരമന സ്വദേശി)

∙ മികച്ച കോർപറേഷൻ : തിരുവനന്തപുരം, മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് : നിലമ്പൂർ (മലപ്പുറം), മികച്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് : അരിമ്പ‍ൂർ (തൃശൂർ), മികച്ച റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ : (ആശ്വാസ് വൊക്കേഷനൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, കോട്ടയം), ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമായ മികച്ച സർക്കാർ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം : കേരള സ്കൂൾ ഫോർ ദ് ബ്ലൈൻഡ് (മലപ്പുറം).

∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഗവേഷണം/കണ്ടെത്തൽ: നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ (നിപ്മർ, തൃശൂർ).

∙ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരാമർശം : കൊല്ലം ചവറ പട്ടത്താനം ദേവികയിൽ പി.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ.

