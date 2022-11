പോളണ്ടിൽ പതിച്ചത് റഷ്യൻ മിസൈലല്ല; അവയെ തടയാൻ യുക്രെയ്ൻ ‍അയച്ച മിസൈൽ: റിപ്പോർട്ട്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുക്രെയ്നിന്റെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് കിഴക്കൻ പോളണ്ടിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ റഷ്യൻ മിസൈലുകളല്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. റഷ്യൻ മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി യുക്രെയ്ൻ അയച്ച മിസൈസുകളാണ് അയൽരാജ്യമായ പോളണ്ടിൽ പതിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. റഷ്യൻ നിർമിത മിസൈലാണ് പതിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പോളണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, വാഴ്സയിലെ റഷ്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പോളണ്ടിൽ പതിച്ചത് റഷ്യ അയച്ച മിസൈലുകളല്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.

അതിനിടെ, പോളണ്ടിൽ പതിച്ചത് റഷ്യൻ മിസൈലാണെന്ന വാർത്തകൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും തള്ളിയിരുന്നു. ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ബാലിയിൽ ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബൈഡൻ, മിസൈൽ പതിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെയും ജപ്പാനിലെയും ഭരണാധികാരികളുമായി അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പതിച്ചത് റഷ്യൻ മിസൈൽ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

പോളണ്ട് പ്രസിഡന്റും ആന്ദ്രേയ് ദൂദയും, പതിച്ചത് റഷ്യൻ മിസൈലാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഷ്യൻ നിർമിത മിസൈലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.

നേരത്തേ, ലക്ഷ്യം തെറ്റിയെത്തിയ മിസൈൽ കിഴക്കൻ പോളണ്ടിലെ ഗ്രാമമായ പ്രസെവോഡോയിൽ പതിച്ചുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റിയൂസ് മൊറാവിക്കി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. സൈന്യത്തോട് സജ്ജമാകാന്‍ പോളണ്ട് ഭരണകൂടം നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനിടെ, ജി20 ഉച്ചകോടിയില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ യുക്രെയ്ന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ റഷ്യ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചിച്ചിരുന്നു. തലസ്ഥാനമായ കീവ് അടക്കം പല ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മിസൈല്‍ വര്‍ഷിച്ചു. കീവില്‍ പകുതിയോളം സ്ഥലങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. എഴുപതോളം മിസൈലുകള്‍ റഷ്യ വര്‍ഷിച്ചതായി യുക്രെയ്ന്‍ ആരോപിച്ചു.

ചെര്‍ണീവ്, ലിവിവ്, മൈക്കലേവ്, ഹാര്‍ക്കീവ് എന്നിവിടങ്ങളിലും റഷ്യന്‍ ആക്രമണമുണ്ടായി. ജനങ്ങളോട് ഭൂഗര്‍ഭ അറകളില്‍ അഭയം തേടാന്‍ അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹേഴ്സണില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജി 20 ഉച്ചകോടിയില്‍ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി റഷ്യക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു റഷ്യ പ്രതികാരം നടത്തുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസ് ആരോപിച്ചു.

