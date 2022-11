8-ാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം: ജിം പരിശീലകന് 2 വർഷം തടവും പിഴയും

തളിപ്പറമ്പ്∙ ശ്രീകണ്ഠപുരം കോട്ടൂരിൽ 12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആലപ്പുഴ സ്വദേശിക്കു തടവും പിഴയും. ആലപ്പുഴ കുന്നപ്പള്ളിചിറ ബി.സുലൈമാനെ (സൽമാൻ–39) ആണ് 2 വർഷം തടവിനും 10,000 രൂപ പിഴ അടയ്ക്കുവാനും തളിപ്പറമ്പ് അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി സി.മുജീബ് റഹ്മാൻ വിധിച്ചത്.

ജിംനേഷ്യത്തിൽ പരിശീലകൻ ആയിരുന്ന സുലൈമാൻ, 2018 ഒക്ടോബർ 7ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഡാൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിക്കു മുന്നിൽ ശരീരപ്രദർശനം നടത്തിയെന്നാണു കേസ്. പെൺകുട്ടിയോടു ലൈംഗികമായി സംസാരിക്കുകയും ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നു പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇയാളെ ശ്രീകണ്ഠപുരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വാദികൾക്കു വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഷെറി മോൾ ജോസ് ഹാജരായി.

English Summary: POCSO case Convict gets imprisonment and fine at Kannur