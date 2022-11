‘അഫ്താബ് പൂനവാലയുമായി ബന്ധമില്ല, തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം വിടും’: വെല്ലുവിളിച്ച് ബിജെപി നേതാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കാമുകിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അഫ്താബ് അമീൻ പൂനവാലയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന എഎപിയുടെ ആരോപണത്തിനു മറുപടിയുമായി ബിജെപി വക്താവ് ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല. ‘പൂനവാല’ എന്ന പേരിന്റെ പേരിൽ തനിക്ക് കൊലപാതകിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എഎപി വരുത്തി തീർക്കുകയാണെന്നും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഇത് തെളിയിക്കാനായാൽ താൻ രാഷ്ട്രീയജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഫ്താബുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഷെഹ്സാദ് ഓടിയൊളിക്കുന്നതെന്നാണ് എഎപി നേതാവ് നരേഷ് ബല്യാൻ പറഞ്ഞത്. അപകീർത്തികരമായി പരാമർശം നടത്തിയ നരേഷിനെതിരെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ഷെഹ്സാദ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നരേഷിന് നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രദ്ധ വാൽക്കറിനെ (29) കൊലപ്പെടുത്തി ശരീരം 35 കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മുംബൈ സ്വദേശിയായ പ്രതി അഫ്താബ് അമീൻ പൂനവാല. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണു ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മെഹ്റോളിയിൽ 6 മാസം മുൻപായിരുന്നു കൊലപാതകം. 3 ആഴ്ച റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങൾ 18 ദിവസം കൊണ്ടാണു നഗരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മകളെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവ് വികാശ് മദൻ വാൽക്കർ നൽകിയ പരാതിയിലാണു കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. മുംബൈയിലെ കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണു ശ്രദ്ധയും അഫ്താബും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധം അംഗീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ ഈ വർഷമാദ്യം ഇവർ ഡൽഹിയിലേക്കു താമസം മാറ്റി. വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പതിവായി അഫ്താബിനെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇരുവരും തർക്കം പതിവായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മേയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായ ദിവസമാണ് അഫ്താബ് ശ്രദ്ധയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാൻ 300 ലീറ്ററിന്റെ പുതിയ റഫ്രിജറേറ്റർ അഫ്താബ് വാങ്ങി. ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ചന്ദനത്തിരികളും റൂം ഫ്രഷ്നറുകളും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

