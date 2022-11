റോഡിൽ തർക്കം: ഹോളിവുഡ് നടി ഡെനിസിന്റെ വാഹനത്തിന് നേർക്ക് വെടിവയ്പ്

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ യുഎസിൽ ഹോളിവുഡ് നടി ഡെനിസ് റിച്ചാർഡ്സിനും ഭർത്താവ് ആരോൺ ഫൈപേർസിനും നേരെ വെടിവയ്പ്. സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഇരുവരും തലനാരിഴയ്ക്കാണു പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച ലൊസാഞ്ചലസിലായിരുന്നു സംഭവമെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

റോഡിലെ തർക്കമാണു വെടിവയ്പിൽ കലാശിച്ചത്. സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കു ട്രക്കിൽ പോവുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. പാർക്ക് ചെയ്യാനായി ട്രക്ക് നിർത്തിയപ്പോൾ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർ ആക്രോശിച്ചു. മുന്നിലേക്കു കടക്കാനും ഇയാൾ ശ്രമിച്ചു. ട്രക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ആരോൺ, പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ, മറികടന്നെത്തിയ വാഹനത്തിലെയാൾ ഡെനിസിന്റെ വാഹനത്തിനു നേർക്കു വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിലേക്കാണു വെടിവച്ചത്. തലനാരിഴയ്ക്ക് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അക്രമി സ്ഥലംവിടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഭയന്ന ഡെനിസ്, ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്കു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എത്തിയത്. സെറ്റിലുള്ളവർ ഡെനിസിന്റെ വാഹനത്തിൽ വെടിയുണ്ടയേറ്റ ദ്വാരം കണ്ടെത്തി. ഉടൻ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അക്രമിയെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും ലൊസാഞ്ചലസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 2018ലാണ് ഡെനിസും ആരോണും വിവാഹിതരായത്.

English Summary: US Actor Denise Richards, Husband Shot At In Road Rage Incident In Los Angeles