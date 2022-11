മോദിയുടെ ‘ഇന്റലിജൻസ്’ വിശ്വസ്തൻ; പിണറായിക്ക് നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടിയത് സ്റ്റാലിന്റെ ‘ശത്രു’?

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ പോരാട്ടം തുടങ്ങി നാളുകളായി. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവൻ വളയുന്നതു വരെയെത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. അതിനിടെ തൊട്ടയൽപ്പക്കത്തും കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ല. ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവിയും മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നെത്തുന്നത്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന് എന്താണു പങ്ക്? രവിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, കേരളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വെടി പൊട്ടിച്ചത് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ്. പണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ യുവ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തോക്കു ചൂണ്ടിയെന്നു ഗവർണർ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. അന്നു മുതൽ കേരളം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞ ആ യുവ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവിയാണോ ആ പഴയ ‘യുവ’ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ആർ.എൻ. രവി മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. കേരള കേഡറിലും. തലശേരിയിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിർഭയനായ രവിക്ക് തോക്കെടുക്കാനും മടിയില്ല. ഗവർണർ പറഞ്ഞ തോക്കുസംഭവത്തിന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആർ.എൻ. രവിയാണതു ചെയ്തതെന്നും സ്ഥിരീകരണമില്ല. അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള നിയമസഭയിൽ ലോകായുക്ത ദിനാചരണത്തിന് ആർ.എൻ.രവി എത്തുകയും ചെയ്തു. അരാണ് ആർ.എൻ. രവി? എന്തുകൊണ്ടാണ് രവി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പ്രിയപ്പെട്ടവനായത്? എന്താണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? തമിഴ്‌നാട് ഗവർണറെന്ന നിലയിൽ സ്റ്റാലിന്‍ മന്ത്രിസഭയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്വാരസ്യത്തിനു പിന്നിൽ എന്താണു കാരണം?

∙ ഗവർണർക്കെതിരെ എന്തിനു പരാതി?

സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരും തമിഴ്നാട് രാജ്ഭവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ. ഏറെക്കുറെ കേരളത്തിലേതിനു സമാനമായ വിവാദമാണ് അവിടെയും. തമിഴ്നാട് സർവകലാശാലകളിലെ വിസിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനു നൽകുന്ന ബിൽ നിയമസഭ പലതവണ പാസാക്കിയെങ്കിലും ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമനിർമാണം അംഗീകരിക്കാൻ ​ഗവർണർ വിസമ്മതിച്ചാണ് അവസാന ആരോപണം. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവിയെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് നിവേദനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

ഡിഎംകെയും അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളായ സെക്യുലർ പ്രോഗ്രസിവ് അലയൻസും നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ സഹായവും ഉപദേശവും അനുസരിച്ച് അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ ഗവർണർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. ഗവർണർ നിഷ്പക്ഷനും കുറ്റമറ്റ സമഗ്രതയുള്ള വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം. ഇൗ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു ഗവർണർ ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല. കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരാൾ ഗവർണർ ആകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ഗവർണർ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ അത് ഭരണഘടനാപരമായി വികലമായി മാറുമെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു.

∙ രവി മുൻപും തോക്കു ചൂണ്ടി

സ്റ്റാലിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ രവി ആരാണ്? ബിഹാർ പട്ന സ്വദേശിയായ രവീന്ദ്ര നാരായണ രവി 1976 ബാച്ച് എ‌െപിഎസുകാരനാണ്. ഫിസിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി കുറച്ചു കാലം പത്രപ്രവർത്തകനായി ജോലി നോക്കിയ ശേഷം സിവിൽ സർവീസിലൂടെ കേരള കേഡർ െഎപിഎസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോയി. ആലപ്പുഴയടക്കം കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പൊലീസ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തോക്കുചൂണ്ടി കുറ്റവാളികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന ശീലക്കാരനായിരുന്നു രവി. ആലപ്പുഴയിലെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ തോക്ക് ചൂണ്ടി അടിച്ചമർത്തിയ രവി സിബിഐയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഖനന മാഫിയകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളാണു നടത്തിയത്.

∙ തീവ്രവാദി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ, മോദിയുടെ വിശ്വസ്തൻ

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ (െഎബി) ആയിരിക്കവെ ജമ്മു, കശ്മീർ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംഘർഷ മേഖലകളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കാലവും രവി. വംശീയ കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ സംഘർഷ പരിഹാരങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി സായുധ വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മുൻകയ്യെടുത്തു. ഭീകരതക്കെതിരെ ഇന്ത്യ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലും പങ്ക് വയ്ക്കുന്നതിലും രാജ്യാന്തര സഹകരണം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശിൽപിയും മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല.

2012ൽ സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ കോളങ്ങളെഴുതി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ജോയിന്റ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി. അവിടുന്ന് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റി തലവൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഏജൻസികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 2014ൽ നാഗാ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റ ഇടനിലക്കാരനായി. നാഗാലാൻഡിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ, പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വിഘടന വാദ കലാപം പരിഹരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച കരാറുകളിൽ, എല്ലാ വിമത സായുധ ഗ്രുപ്പുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒപ്പുവയ്പിച്ചു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ 16 വരെ നാഗാലാൻഡ് ഗവർണറായി. അക്കാലത്തും നാഗാ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാരനായി. സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന നാഗാലാൻഡിലെ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഇടപെട്ട് രവി സംഘർഷത്തിനു ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ വിമതസംഘടനയായ നാഷനൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ അനുമതി കാത്ത് 20 ബില്ലുകൾ

2021 സെപ്റ്റംബർ 18നാണ് തമിഴ്നാട് ഗവർണറായി രവി ചുമതലയേറ്റത്. അധികാരമേറ്റെടുത്ത് അധികകാലം കഴിയും മുൻപേ ഡിഎംകെ സർക്കാരുമാരുമായുള്ള പോര് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തെ ഗവർണർ വിമർശിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഗവർണർ രവിയുമായി തർക്കം തുടരുകയാണ്. സനാതന ധർമത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന രവി അപവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സാമുദായിക വിദ്വേഷം ഉണർത്തുകയാണെന്നും തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഗവർണറും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാപകമാണ്. ബംഗാൾ, തെലങ്കാന, കേരളം, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയയിടങ്ങളിൽ സർക്കാർ–​ഗവർണർ അടി ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാതെയാണ് മുന്നേറുന്നത്.

ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവിയുടെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയ 20 ബില്ലുകളാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർ എല്ലാം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നതു പോലെയാണു നീറ്റിനെ തമിഴ്നാട് എതിർക്കുന്നതെന്ന രൂക്ഷവിമർശനം സഹിതമാണ് ഗവർണർ നീറ്റ് ബിൽ തിരിച്ചയച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിവേദനവുമായി ഡിഎംകെ സർക്കാർ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടതും. ഗവർണർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയത്തെ പരസ്യമായി എതിർക്കുകയോ അനിശ്ചിതമായി വൈകിപ്പിക്കുകയോ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമനിർമാണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഭരണഘടനാ ശിൽപികൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരിക്കില്ലെന്ന് നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു. ബില്ലുകളുടെ അനുമതി വൈകിപ്പിക്കുന്നത് വികസനത്തെ തകർക്കുകയാണ്. ബില്ലിന്റെ ആവശ്യകത ഗവർണർ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇത് നിയമസഭയുടെ പൂർണാധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.

∙ തോക്കിനെതിരെ തോക്കാണോ വേണ്ടത്!

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 200ൽ പറയുന്നത്, നിയമസഭ പാസാക്കി ബിൽ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ഗവർണർ ഒന്നുകിൽ സമ്മതം നൽകുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്മതം തടഞ്ഞുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ വേണമെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും ബിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ അനുമതി തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതിനോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഗവർണർക്കു ഭരണഘടന സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ ശത്രുതാപരമായ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഗവർണർ ഭരണഘടനാപരമായ മൗനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി പലപ്പോഴും ആക്ഷേപമുയരാറുണ്ട്.

എന്നാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ െഎക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരായി സംസാരിക്കുന്ന ആരുമായും ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട് ഗവർണറുടെ നയം. അതിനിടെ വിവാദങ്ങൾക്കും കുറവൊന്നുമില്ല. തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയെല്ലാം തോക്കുകൊണ്ട് നേരിടണമെന്ന രവിയുടെ പ്രസ്താവന അടുത്തിടെ വൻവിവാദമായിരുന്നു. അക്രമത്തോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുതെന്നും തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ നേരിടണമെന്നുമായിരുന്നു രവി പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതണമെന്ന പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഖേദപ്രകടനം നടത്തേണ്ടിയും വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതിനിടെയായിരുന്നു രവിയെ കേരളവുമായി ‘കൂട്ടിക്കെട്ടി’ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വെടിപൊട്ടിക്കൽ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള നിയമസഭയിലെത്തിയ ആർ.എൻ.രവി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ലോകായുക്ത ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു സന്ദർശനം. നിയമമന്ത്രി പി.രാജീവിനെ വേദിയിലിരുത്തി രവി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ശ്രദ്ധേയമായി. ഗവര്‍ണര്‍ പദവി റബര്‍ സ്റ്റാംപല്ലെന്നും രാജ്യത്തെങ്ങും ഇത് ബാധകമെന്നുമായിരുന്നു രവിയുടെ വാക്കുകൾ. ഗവർണർ ഇടപെടുമ്പോൾ പല അപശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അത്തരം അപശബ്ദങ്ങളല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഘടന മാത്രമാണ് പ്രസക്തമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

