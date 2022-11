ഗുജറാത്തിൽ ‘സീറ്റ് മോഹികൾ’ തെരുവിൽ; ബിജെപിക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിലും വിമതശല്യം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു പിന്നാലെ വിമതശല്യം കോൺഗ്രസിനും തലവേദനയാകുന്നു. സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വിമതനീക്കം നടത്തുന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കരുനീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ‘സീറ്റുമോഹികൾ’ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലും അശാന്തി വിതയ്ക്കുന്നത്.

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുൻ ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനുമായ ഭരത് സിങ് സോളങ്കി സീറ്റ് വിൽപന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് നാണക്കേടായതിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം പടരുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള മെഹ്‌സാനയിലാണ് പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നീക്കം. മെഹ്‌സാനയിലെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഭാവേഷ് പട്ടേലാണ് മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് വീരേന്ദ്ര റാത്തോർ സീറ്റ് കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തന്റെ അനുയായികൾക്ക് തന്നെ വേണമെന്നു തോന്നുന്ന പക്ഷം മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും തട്ടകമായ ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം ദുർബലമാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നതിനിടെ അഹമ്മദാബാദിലെ ജമാൽപുർ, ഖഡിയ, വത്‌വ സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലിയും പ്രതിഷേധം തെരുവിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദലിത് നേതാവ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ഉൾപ്പെടെ 39 സ്ഥാനാർഥികളെ കൂടി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി നിരവധി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുവന്നത്.

മേവാനി വഡ്ഗാമിൽനിന്നു വീണ്ടും മത്സരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചു ജയിച്ച മേവാനി ആദ്യമായാണു കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നത്തിൽ പോരിനിറങ്ങുന്നത്. തൂക്കുപാലം അപകടം നടന്ന മോർബിയിൽ ജയന്തി ജെരാജ് പട്ടേൽ സ്ഥാനാർഥിയാകും. പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി 4 ഇടങ്ങളിൽ റാലി നടത്തും. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം നാൽപ്പതോളം സിറ്റിങ്‌ എംഎൽഎമാരെ തഴഞ്ഞതില്‍ ഗുജറാത്ത്‌ ബിജെപിയിൽ ആഭ്യന്തരകലഹം രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമതശല്യം കോൺഗ്രസിനെയും പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത്.

സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ രൂപാണി, മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിൻ പട്ടേൽ, മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര സിങ്‌ ചുദസാമ തുടങ്ങിയവർ അടക്കമുള്ള വൻനിരയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വം പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ 22 ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ‘കുറ്റപത്രം’ കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി. മോർബി പാലം തകർന്ന് 135 പേർ മരിച്ച സംഭവവും ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസിലെ 11 പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച സംഭവവും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്.

3 പതിറ്റാണ്ടോളമായി ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും ഭരണവീഴ്ചകളും കാരണം ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വിഷയങ്ങളിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനായി കുറ്റപത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു ഭരത് സിങ് സോളങ്കി പറഞ്ഞു. പാലം തകർന്നതിനു പിന്നിൽ അഴിമതിയാണ്. ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസിൽ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി സ്ഥാപിച്ച ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠ് നിയമവിരുദ്ധമാർഗങ്ങളിലൂടെ കൈയടക്കാനും ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ബഹുകാതം പിറകിലാണ്– കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

