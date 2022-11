പ്രിയയ്ക്കു യോഗ്യതയില്ല; ‘ചെവിക്കു പിടിച്ച്’ കോടതി; ‘തൊട്ടതെല്ലാം’ പിഴച്ച് കണ്ണൂർ വാഴ്സിറ്റി!

പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ നിയമനം മാത്രമല്ല, സമീപകാലത്തു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്കു ശകുനപ്പിഴയാകുന്നത്. പഠനബോർഡ് പുനഃസംഘടന, വിസി പുനർ നിയമനം, സ്വാശ്രയ കോളജ് അനുമതി തുടങ്ങിയ സകല തീരുമാനങ്ങളും വിവാദങ്ങളിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരെയും സർവകലാശാലയ്ക്കെതിരെയും നടത്തിയ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണു മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും സർവകലാശാല എടുത്തത്.



∙ പ്രിയാ വർഗീസ് വിവാദം

പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ അധ്യാപന പരിചയ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയും കെപിസിടിഎയും സെനറ്റ് അംഗം ഡോ.ആർ.കെ. ബിജുവും ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളാണു യുജിസിയും ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഐപി (ഫാക്കൽറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം) വഴി പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടവും സർവകലാശാലാ സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലെ കാലഘട്ടവും പുതിയ നിയമനങ്ങൾക്ക് അധ്യാപന പരിചയ കാലമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം. എഫ്ഐപി കാലം അധ്യാപന കാലമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രിയയ്ക്കു നിശ്ചിത അധ്യാപന പരിചയ യോഗ്യതയില്ലെന്നും പ്രിയയുടെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ച യുജിസി, ഡിഎസ്എസ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർവകലാശാലയ്ക്കു തീരുമാനിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ പ്രിയാ വർഗീസ് ഡിഎസ്എസ് ആയിരിക്കെ എൻഎസ്എസ് കോ ഓർഡിനേറ്ററായിരുന്നുവെന്നതു പ്രിയയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്.

കെ.കെ. രാഗേഷ്, പ്രിയാ വർഗീസ്.

മലയാളം പഠനവകുപ്പിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായി ഡോ. പ്രിയാ വർഗീസിനെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരുന്നു. 2021 സെപ്റ്റംബർ 22ന് ആണ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. 2021 നവംബർ 12 ആയിരുന്നു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. തൊട്ടുപിറ്റേന്നു തന്നെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതും അഭിമുഖത്തിനുള്ള 6 പേരുടെ പട്ടികയിൽ പ്രിയ ഉൾപ്പെട്ടതും ആരോപണങ്ങളുടെയും വിവാദങ്ങളുടെയും പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടു. വിസി പ്രഫ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി നവംബർ 18ന് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയത്. ഡോ. പ്രിയയ്ക്കായിരുന്നു ഒന്നാം റാങ്ക്.

പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ അഭിമുഖം വരെയുള്ള നടപടികൾ 2 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കിയ സർവകലാശാല പക്ഷേ, റാങ്ക് പട്ടിക അംഗീകരിക്കാൻ ഏറെ വൈകി. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 27ന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കറ്റാണു പട്ടിക അംഗീകരിച്ചത്. സിൻഡിക്കറ്റ് തീരുമാനം വന്നിട്ട് ഒന്നര മാസമായിട്ടും സർവകലാശാല നിയമന ഉത്തരവ് അയച്ചിട്ടു പോലുമില്ല. സർവകലാശാലയിലെ സ്ഥിരം അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കനാണു സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും ഇന്റർവ്യൂവും പെട്ടെന്നു നടത്തിയതെന്ന സർവകലാശാലയുടെ വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുന്നതായിരുന്നു, തുടർന്നുണ്ടായ കാലതാമസം. ഇതിനിടെ, ഡോ. പ്രിയയുടെ യോഗ്യതയും റിസർച് സ്കോറിലെയും അഭിമുഖത്തിലെയും മാർക്കുകളുടെ അന്തരവുമൊക്കെ കാണിച്ച് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർക്കു പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഡോ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ.

∙ വിസിക്കു പുനർ നിയമനം

പ്രിയയുടെ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞ് 5 ദിവസത്തിനകം തന്നെ പ്രഫ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു വിസിയായി പുനർനിയമനം ലഭിച്ചത് ആരോപണങ്ങൾക്കു ബലം നൽകി. പുതിയ വിസിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടാണു ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ വിസിയാക്കിയതെന്നതും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനു തെളിവായി എതിരാളികൾ ഉന്നയിച്ചു. വിസി നിയമനത്തിനെതിരെ കെപിസിടിഎ നേതാക്കളായ ഡോ.ഷിനോ പി. ജോസ്, ഡോ. പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും പുനർ നിയമനം എന്ന പരിഗണന വച്ച്, ഹർജി തള്ളി. എന്നാൽ, 60 വയസ് എന്ന പ്രായപരിധി ലംഘിച്ചാണു നിയമനമെന്നും പുനർ നിയമനം പരമാവധി ഒരു വർഷത്തേക്കെന്നാണു യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ച് ഇരുവരും നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണിപ്പോഴുള്ളത്.

∙ യോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ

ഡോ.പ്രിയയുടെ ഗവേഷണ കാലഘട്ടം അധ്യാപനപരിചയമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന വാദം. ഇന്റർവ്യൂവിൽ ലഭിച്ച മാർക്കും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിസർച് സ്കോറുമൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്തും അവർ ആരോപണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു. 651 റിസർച് സ്കോർ ഉള്ള ചങ്ങനാശേരി എസ്ബി കോളജ് അധ്യാപകൻ ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് 30 മാർക്കും 156 റിസർച്ച് സ്കോർ ഉള്ള പ്രിയയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ 32 മാർക്കും നൽകിയതു മനഃപൂർവമാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസലിന്റെയും എജിയുടെയും നിയമോപദേശം തേടുകയും വിസി യുജിസി ചെയർമാനു കത്തെഴുതുകയും ചെയ്ത ശേഷം, പ്രിയയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയും പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ, റിസർച് സ്കോർ സംബന്ധിച്ച വിവരാവകാശ മറുപടികൾ സഹിതമുള്ള പുതിയ വാർത്തകളും വിവാദങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.

2021 സെപ്റ്റംബറിൽ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് പുനഃസംഘടനയോടെയാണു വിവാദങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കം. വിവിധ പഠനബോർഡുകളിലെ 68 അംഗങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നും ഗവർണറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. പഠനബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗവർണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതു ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചു തിരിച്ചയക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ് രീതി. കഴിഞ്ഞതവണ പക്ഷേ, പട്ടിക സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും അക്കാര്യം ഗവർണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ കേരള പ്രൈവറ്റ് കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഗവർണറുടെ അനുമതിയോടെ വേണം പുനഃസംഘടനയെന്നായി ഹൈക്കോടതി. പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയ കത്തിൽ, അനുമതി നൽകണമെന്നതിനു പകരം അംഗീകാരം നൽകണമെന്നു പറഞ്ഞതു മാത്രമാണു പ്രശ്നമെന്നായിരുന്നു സർവകലാശാലയുടെ വാദം. അനുമതി നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് സർവകലാശാല പഠനബോർഡ് പട്ടിക സർവകലാശാല അതേപടി തന്നെ വീണ്ടും ഗവർണർക്കു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. അയോഗ്യരെ നീക്കണമെന്നു കെപിസിടിഎ നൽകിയ പരാതിയും ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

∙ സിലബസിലും പിഴച്ചു

തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിലെ എംഎ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് കോഴ്സിന്റെ സിലബസിൽ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളുടെ ചിന്തകൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവാദം, ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സർവകലാശാലയ്ക്കു കുറച്ചൊന്നുമല്ല തലവേദനയായത്. സിലബസ് തൽക്കാലം മരവിപ്പിക്കുകയും വിദഗ്ദസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണു വിവാദം അവസാനിച്ചത്.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല.

∙ ചോദ്യപേപ്പറിലും നാണക്കേട്

ചോദ്യപേപ്പർ ആവർത്തനവും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അതേപടി ആവർത്തിച്ചതോടെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സ്ഥാനമൊഴിയുകയായിരുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ സ്വാശ്രയ കോളജിന് മതിയായ പരിശോധന നടത്താതെ വിസി അനുമതി നൽകിയെന്ന ഹർജിയിൽ, വിസിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ പരാമർശങ്ങളോടെയാണു ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്.

∙ തീരുന്നില്ല, തലവേദനകൾ

പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ, റജിസ്ട്രാർ എന്നീ നിർണായക തസ്തികകളിൽ താൽക്കാലിക ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു നിലവിലുള്ളത്. ഡോ.പ്രിയയുടെ നിയമനത്തിന് തിരക്കു കൂട്ടിയ സർവകലാശാല, താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിരനിയമനം നടത്താത്തതു വാർത്തയായതിനു ശേഷമാണ്, ഈ തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. നിയമന നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Despite Setback in Priya Varghese case from High Court, Kannur University Continues Hide and Seek Game