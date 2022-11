ബിഹാർ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ഐടി റെയ്ഡ്; രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് ആർജെഡി

പട്ന∙ ബിഹാറിലെ ആർജെഡി മന്ത്രി സമീർ മഹാസേത്തിന്റെ വസതിയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. മന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സാകാർ ബിൽഡർ കമ്പനിയുടെ ഓഫിസുകളിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി. കമ്പനിയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

തന്റെ അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വസതിയിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതെന്നു മന്ത്രി സമീർ മഹാസേത്ത് പ്രതികരിച്ചു. അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷമേ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു വിലയിരുത്താനാകൂയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ആർജെഡി വക്താവ് ശക്തി സിങ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപി സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നു ബിജെപി വക്താവ് അരവിന്ദ് കുമാർ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. നിതീഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിലെ മിക്കവരും അഴിമതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

