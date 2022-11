നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണറുടെ പച്ചക്കൊടി; സഭ ചേരുന്നത് ‍ഡിസം. 5 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡിസംബർ 5 മുതൽ നിയമസഭ സമ്മേളിക്കാൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുമതി നൽകി. സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നൽകിയ ശുപാർശ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള ബിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ഗവർണർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ സഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഓർഡിനൻസിന് പ്രസക്തിയില്ലാതായി.

English Summary: Kerala Governor approves Kerala Niyamasabha session to be held from Dec 5