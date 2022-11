കമൽനാഥ് മുറിച്ച കേക്കിൽ ഹനുമാന്‍ രൂപവും ക്ഷേത്രവും: മതനിന്ദയെന്ന് ബിജെപി, വിവാദം

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കമൽനാഥ് മുറിച്ച ജന്മദിന കേക്കിനെ ചൊല്ലി വിവാദം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കേക്കിനു മുകളിൽ ഹനുമാൻ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വിവാദമായത്. ഇതു മതനിന്ദയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി.



ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ചിന്ദ്വാരയിലെ കമല്‍നാഥിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു ജന്മദിനാഘോഷം. കമൽനാഥിന്റെ ജന്മദിനം മുൻകൂട്ടി ആഘോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചിന്ദ്വാരയിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ, കമൽനാഥ് നിർമിച്ച 121 അടി ഹനുമാൻ മന്ദിറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് കേക്കെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

മതചിഹ്നങ്ങളുള്ള കേക്ക് മുറിച്ച് കമൽനാഥ് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും രംഗത്തെത്തി.

‘‘കോൺഗ്രസിന് ദൈവത്തോട് ഭക്തി ഇല്ല. കേക്കിൽ ഹനുമാന്റെ ഛായാചിത്രം ഉണ്ടാക്കി മുറിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിനും സനാതന പാരമ്പര്യത്തിനും അപമാനമാണ്. സമൂഹം ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല. കമൽനാഥും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും വ്യാജ ഭക്തരാണ്. അവർക്ക് ദൈവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരിക്കൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തെ എതിർത്ത അതേ പാർട്ടിയെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഹനുമാൻ ഭക്തനായി മാറി’’– ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

