ഡ്രൈവറുടെ ലൈംഗികാതിക്രമം: ഓട്ടോയിൽനിന്ന് തിരക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് ചാടി പെൺകുട്ടി– വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽനിന്നും റോഡിലേക്കു ചാടിയ പെൺകുട്ടിയെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗബാദിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്കു നേരെ ബലാത്സംഗശ്രമം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഞായാറാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ‌ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു.

ട്യൂഷനു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാണ് പെൺകുട്ടി ഓട്ടോ വിളിച്ചത്. ഡ്രൈവറായ സയീദ് അ‌ക്ബർ ഹമീദ് പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാനായി അമിതവേഗത്തിൽ പോകുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽനിന്ന് പെൺകുട്ടി എടുത്തുചാടുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. പിന്നാലെ ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോയി. ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായും പോക്‌സോ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: On Camera, Girl Jumps Off Auto To Escape Harassment In Maharashtra