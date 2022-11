ഗവർണർക്കു ‘ശക്തി’പകരും; ദുർബലമായത് സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും വാദങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സർവകലാശാലകളിൽ നിയമിക്കുന്നുവെന്ന ഗവർണർ അടക്കമുള്ളവരുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കു ശക്തി പകരുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയാ വർഗീസിനു അധ്യാപന പരിചയമില്ലെന്നു കോടതി പറയുമ്പോൾ സർവകലാശാലാ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സർക്കാരിനും തിരിച്ചടിയാണ്. പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ നിയമന വിവാദം ഉയർന്നപ്പോൾ, സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും വാദങ്ങൾ കോടതി വിധിയോടെ ദുർബലമായി. പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച ഗവർണർക്കു സർക്കാരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

2021 നവംബർ 18ന് ധൃതിവച്ചു നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ഇൻറർവ്യൂവിൽ പ്രിയാ വർഗീസിന് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയതിന്റെ പാരിതോഷികമായാണ് 2021 നവംബർ 23ന് വിസി കാലാവധി അവസാനിച്ച ഡോ: ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു പുനർനിയമനം നൽകിയതെന്നു നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകി കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതി നിയമനം അസാധുവാക്കുന്നത്. രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ നിയമനം നൽകിയതിനാൽ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയരാം. അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധം നൽകുന്നതായി കോടതി വിധി.

കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയാ വർഗീസിനെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രൊഫസറായി ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകി നിയമിച്ചതിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടത്. പ്രിയ വർഗീസിനു മതിയായ അധ്യാപന പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ്.ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉത്തരവിട്ടു. രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്.ബി. കോളജ് മലയാളം അധ്യാപകൻ ഡോ.ജോസഫ് സ്കറിയയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയും നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണർ നേരത്തെ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ മലയാളം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ 2021 നവംബർ 12 വരെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 10 പേരാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദവും എട്ടു വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയവുമാണ് അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർക്കുള്ള യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പിവിസിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി കൂടി പ്രിയ വർഗീസ് ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ അഭിമുഖത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. നവംബർ 18ന് ഓൺലൈൻ ഇൻറർവ്യൂ നടത്തി ഒന്നാം റാങ്ക് പ്രിയ വർഗീസിനും രണ്ടാം റാങ്ക് എസ്.ബി. കോളജ് അധ്യാപകനായ ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്കും മൂന്നാം റാങ്ക് മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ സി.ഗണേശനും നൽകി. 651 റിസർച്ച് സ്കോർ പോയിന്റ് ഉള്ള ജോസഫ് സ്കറിയയെയും 645 സ്കോർ പോയിന്റ് ഉള്ള സി.ഗണേശനെയും പിന്തള്ളിയാണ് 156 സ്കോർ പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള പ്രിയ വർഗീസിന് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയത്.

2012 മാർച്ചിൽ തൃശൂർ കേരളവർമ കോളജിൽ അസി.പ്രഫസർ ആയി നിയമിതയായ പ്രിയ വർഗീസ് 2015 മുതൽ 18 വരെ മൂന്നു വർഷക്കാലം ഗവേഷണത്തിന് അവധിയിലായിരുന്നു. ഗവേഷണ കാലം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രിയ വർഗീസ് രണ്ടു വർഷം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു. തുടർന്ന്, തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമനം നേടി. ഗവേഷണ അവധിക്കാലവും കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല സ്റ്റുഡന്റസ് സർവീസ് ഡയറക്ടർ നിയമനവും ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അസി. ഡയറക്ടർ കാലവും അംഗീകൃത അധ്യാപക പരിചയമായി കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രിയാ വർഗീസിനെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അഭിമുഖ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അനധ്യാപക തസ്തികയായ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്ടർ, ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ എന്നിവിടത്തെ കാലഘട്ടവും ഗവേഷണ കാലവും അധ്യാപക പരിചയമായി കണക്കുകൂട്ടാനാവില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Verdict on Priya Varghese's appointment gives strength to Governor Arif Mohammed Khan