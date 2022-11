ടിക്കറ്റിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം: ട്രെയിനിൽനിന്ന് ടിടിഇ തള്ളിയിട്ട സൈനികന്റെ കാലറ്റു

ബറേലി (യുപി) ∙ ടിക്കറ്റിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ ട്രാവലിങ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ (ടിടിഇ) ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽനിന്നു തള്ളിയിട്ട സൈനികന്റെ കാലറ്റു. സോനു എന്ന സൈനികനാണു കാൽ നഷ്ടമായത്. ഇദ്ദേഹം ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ദിബ്രുഗഡ്–ന്യൂഡൽഹി രാജധാനി എക്സ്പ്രസിലായിരുന്നു സംഭവം.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലി സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കാണു സോനുവിനെ ടിടിഇ സുപൻ ബോർ തള്ളിയിട്ടത്. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ സുപൻ ഒളിവിൽപ്പോയി. ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നു മൊറാദാബാദ് ഡിവിഷൻ സീനിയർ ഫിനാ‍ൻസ് മാനേജർ സുധീർ സിങ് പറഞ്ഞു.

സോനുവിന്റെ ടിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഉന്തിലുംതള്ളിലും കലാശിച്ചതെന്നാണു റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. രോഷാകുലനായ ടിടിഇ സൈനികനെ പുറത്തേക്കു തള്ളിവീഴ്‍‌ത്തുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിന്റെ അടിയിലേക്കു വീണ സോനുവിനെ ഉടനെ സമീപത്തെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സോനുവിന്റെ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സോനുവിനെ തള്ളിയിട്ട ടിടിഇയെ യാത്രക്കാർ മർദിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

