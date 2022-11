മാതാപിതാക്കളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ലിവ്–ഇൻ ബന്ധങ്ങളിൽ ചാടുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് കുറ്റക്കാർ: കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി; വിവാദം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ശ്രദ്ധ വാൽക്കർ കൊലപാതകക്കേസിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയ ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ കൗശൽ കിഷോർ വിവാദത്തിൽ. ലിവ്–ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് ഇത്തരം നിഷ്‌ഠൂരമായ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നതെന്നും, മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്കു ഉത്തരവാദിയെന്നും ദേശീയമാധ്യമത്തിനു അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ കൗശൽ കിഷോർ പറഞ്ഞു.

‘‘ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ എല്ലാമായെന്നും, ഭാവിയെ കുറിച്ച് സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമാണു വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചില പെൺകുട്ടികൾ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർത്തും തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത്. ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേ മതിയാകുവെന്നാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി റജി‌സ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണു നന്നാകുക. വിവാഹിതരായതിനു ശേഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് അഭികാമ്യം. ലിവ്–ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു വഴിതെളിയിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കു തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം’’– ദേശീയമാധ്യമത്തിനു അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ കൗശൽ കിഷോർ പറഞ്ഞു.

കൗശൽ കിഷോറിന്റെ പ്രസ്‌താവനയ്ക്കെതിരെ വൻപ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയരുന്നത്. ക്രൂരമായ പരാമർശമാണ് ബിജെപി നേതാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതെന്നും മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് കൗശൽ കിഷോറിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുറത്താക്കണമെന്നും ശിവസേന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്ത്രീകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കു കൗശൽ കിഷോറിനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ പോലും തരംതാഴുന്നത് വേദനാജനകമാണെന്നും പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി പറഞ്ഞു.

ലിവ്–ഇൻ പങ്കാളിയായ ശ്രദ്ധ വാൽക്കറിനെ (29) ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മുംബൈ സ്വദേശി അഫ്താബ് അമീൻ പൂനവാല (28) കൊലപ്പെടുത്തി ശരീരം 35 കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. മെഹ്റോളിയിൽ 6 മാസം മുൻപായിരുന്നു കൊലപാതകം. 3 ആഴ്ച റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങൾ 18 ദിവസം കൊണ്ടാണു നഗരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മകളെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവ് വികാശ് മദൻ വാൽക്കർ നൽകിയ പരാതിയിലാണു കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

മുംബൈയിലെ കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണു ശ്രദ്ധയും അഫ്താബും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധം അംഗീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ ഈ വർഷമാദ്യം ഇവർ ഡൽഹിയിലേക്കു താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പതിവായി അഫ്താബിനെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇരുവരും തർക്കം പതിവായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മേയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായ ദിവസമാണ് അഫ്താബ് ശ്രദ്ധയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാൻ 300 ലീറ്ററിന്റെ പുതിയ റഫ്രിജറേറ്റർ അഫ്താബ് വാങ്ങി. ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ചന്ദനത്തിരികളും റൂം ഫ്രഷ്നറുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Educated Girls Shouldn't Get Into Live-Ins: Union Minister After Delhi Murder