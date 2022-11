കൊച്ചി∙ പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ചുറുചുറുക്കോടെ നടന്നുവന്ന മൂന്നുവയസുകാരന്‍ പെട്ടെന്ന് തുറന്നുകിടന്ന കാനയിലേക്ക് വീഴുന്നതിന്റെയും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. അമ്മ അലറിക്കരയുന്നതും നാട്ടുകാര്‍ ഓടിയെത്തി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് നടന്നുവരികയായിരുന്ന കുട്ടി കാലുതെന്നി കാനയിലേക്കു മറിഞ്ഞു വീണത്. അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ കാലുകൊണ്ട് തടഞ്ഞുനിർത്തിയതിനാലാണ് ഒഴുകിപ്പോകാതിരുന്നത്. കുട്ടി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

സംഭവം ദുഃഖകരമെന്ന് കൊച്ചി മേയർ എം.അനിൽകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം ബാരിക്കേഡും സ്ലാബും ഇടും. കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാച്ചെലവ് വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കുട്ടി വീണ സ്ഥലത്ത് ഇന്നു സ്ലാബിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എതിർപ്പിനെ തുടർന്നു നടന്നില്ലെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ കൊച്ചിയിലെ ഓടകൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച കോടതി, രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടി ഭാഗ്യവാനാണെന്നു പറഞ്ഞു. നടപ്പാതകളുടെയും ഓടകളുടെയും കാര്യത്തിൽ കൊച്ചി കോർപറേഷനു വീഴ്ചയുണ്ടായി. എല്ലാറ്റിലും കലക്ടറുടെ മേൽനോട്ടം വേണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്ന കൊച്ചി കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറി, കുട്ടി വീണ സംഭവത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു.

