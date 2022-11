മലപ്പുറം∙ നാലു വയസ്സുകാരനെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ചു. മലപ്പുറം താനാളൂരിൽ വട്ടത്താണി-കമ്പനിപ്പടി പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന കുന്നത്ത് പറമ്പിൽ റഷീദ്-റസിയ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനാണു കടിയേറ്റത്. ആറു തെരുവുനായ്‌ക്കൾ കൂട്ടം ചേർന്നാണ് റിസ്‌വാനെ ആക്രമിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നാൽപതോളം മുറിവുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ തലക്കേറ്റ മുറിവ് ഗുരുതരമാണ്.

English Summary: Stray Dogs Bites Four Year Old Boy at Malappuram