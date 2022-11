അട്ടപ്പാടിയിൽ വാഹനത്തിനുനേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന കൂട്ടം – വിഡിയോ

പാലക്കാട്∙ അട്ടപ്പാടി മുള്ളി–മഞ്ചൂരി പാതയില്‍ സഞ്ചാരികളുടെ വാഹനത്തിനുനേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന കൂട്ടം. വാഹനം പിന്നോട്ടെടുത്തതിനാല്‍ അപകടം ഒഴിവായി. കുട്ടിയുൾപ്പെടെയുള്ള ആനക്കൂട്ടമാണ് റോഡില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചത്. വാഹനം കണ്ടയുടൻ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളാണ് വാഹനം പിന്നോട്ടെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ അതിരപ്പിള്ളി റോഡില്‍ ഒറ്റയാൻ ‘കബാലി’ റോഡിലിറങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കാറും ലോറിയും ഉൾപ്പെടെ പിന്നോട്ടോടിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Wild Elephants on the road in Attappadi