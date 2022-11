മൂന്നുവയസുകാരന്‍ വീണ കാന മൂടിയില്ല; അപകടമുണ്ടായിട്ടും കുലുക്കമില്ലാതെ കൊച്ചി കോർപറേഷൻ

കൊച്ചി∙ പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം നടന്നുവന്ന മൂന്നുവയസുകാരന്‍ വീണ കാന സ്ലാബിട്ട് മൂടണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാതെ കൊച്ചി കോർപറേഷൻ. പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ ഓടയ്ക്കുസമീപം സ്ഥാപിച്ചത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത താല്‍കാലിക വേലിയാണ്. കാന സ്ലാബിട്ട് മൂടാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു കോർപറേഷന്റെ വിശദീകരണം. കാനകള്‍ മൂടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത നഗരസഭയ്ക്കെതിരെയും മേയർക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ പലയിടത്തും മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ ആളുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പകരം പ്രവർത്തിയാണു വേണ്ടതെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സംഭവം ദുഃഖകരമാണെന്നു പ്രതികരിച്ച കൊച്ചി മേയർ എം.അനിൽകുമാർ കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം ബാരിക്കേഡും സ്ലാബും ഇടുമെന്നു ഇന്നലെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കുട്ടി വീണ സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ സ്ലാബിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എതിർപ്പിനെ തുടർന്നു നടന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മേയറുടെ വിശദീകരണം.

വ്യാഴാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ഏഴേമുക്കാലോടെയാണ് അപകടം. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് നടന്നുവരികയായിരുന്ന കുട്ടി കാലുതെന്നി കാനയിൽ വീഴുകായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ സ്വദേശിനിയും കൊച്ചി ഷിപ്‌യാഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ ആതിര പ്രകാശിന്റെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ കാലുകൊണ്ട് തടഞ്ഞുനിർത്തിയതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൂന്നുവയസുകാരനായ ഗൗതം ഒഴുകിപോകാതിരുന്നത്. ആലുവയിൽനിന്നു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തെത്തി കടവന്ത്രയിലിറങ്ങിയ ശേഷം പെരുമാനൂർ അറ്റ്ലാന്റിസ് ജംക്‌ഷനിലെ വീട്ടിലേക്കു നടക്കുകയായിരുന്നു ആതിരയും ഗൗതമും.

English Summary: Locals demand Kochi Corporation to cover opened drain; after three-year-old kid falls into