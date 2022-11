എനിക്കാരെയും ഭയമില്ല, എന്നെ ആരും ഭയക്കേണ്ട; വിലക്കില്ല: തരൂർ

കോഴിക്കോട്∙ കോഴിക്കോട്ടെ സെമിനാറിന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന് പകരം മറ്റു സംഘാടകരുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്‍മാറിയതിനെപറ്റി അവരോട് ചോദിക്കണം. എനിക്കാരെയും ഭയമില്ല, എന്നെ ആരും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. തനിക്ക് വിലക്കില്ലെന്നും തരൂർ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. മലബാറിലെ പരിപാടികള്‍ക്ക് അനാവശ്യ പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട്ട് തരൂരിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പരിപാടി നടത്തേണ്ടെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഉന്നത നേതാക്കള്‍ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. 'സംഘപരിവാറും മതേതരത്വം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും' എന്നതായിരുന്നു വിഷയം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിൻമാറിയതോടെ സെമിനാറിന്റെ നടത്തിപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂല സാംസ്കാരിക സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു.



അതേസമയം, ശശി തരൂരിനെതിരായ നടപടി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നെന്ന് കെ.എസ്.ശബരീനാഥന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ആര്‍എസ്എസിനെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന സെമിനാര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഗുണകരമാകുമായിരുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാകുമായിരുന്നു സെമിനാര്‍. രാഹുല്‍ ഒരുവശത്ത് ആവേശം നല്‍കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ എന്തിനാണ് നടപടി?. തരൂരിന് ഈ ലോകത്തില്‍ വേദികള്‍ കിട്ടാന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യമുണ്ടോയെന്നും ശബരിനാഥൻ ചോദിച്ചു.



English Summary: No ban for me, says Shashi Tharoor