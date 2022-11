കോഴിക്കോട്∙ നടി ഷക്കീല പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ കോഴിക്കോട്ടെ മാളിലെ ട്രെയ്‌ലർ ലോഞ്ച് തടഞ്ഞു. ഒമർലുലു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ലോഞ്ചാണ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാളുകൾ പറഞ്ഞതായി ഒമർലുലു വിഡിയോയിലൂടെ അറിയിച്ചു. മലയാളത്തിലെ രണ്ടു നടിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം ദുരനുഭവമുണ്ടായത് ഇതേ മാളിലായിരുന്നു.

‘ചേച്ചിയാണ് അതിഥി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മാള്‍ അധികൃതരിൽനിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അവർ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ പരിപാടി നടത്താമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം പോകുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. എന്റെ വാക്കു വിശ്വസിച്ചാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഇത് തനിക്ക് ആദ്യ അനുഭവമല്ലെന്ന് ഷക്കീല പറഞ്ഞു. ‘കാലാകാലങ്ങളായി ഞാൻ അനുഭവിച്ചുവരുന്നതാണ്. കോഴിക്കോട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നിരവധിപ്പേർ എനിക്ക് നിരവധി മെസേജുകൾ അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരെയും കാണാനാകില്ല. വളരെ വിഷമം ഉണ്ട്. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.’– ഷക്കീല പറഞ്ഞു.

English Summary: Shakeela not allowed, Omar Lulu says Nalla Samayam trailer lauch in Kozhikode