ബാഗിൽ ശ്രദ്ധയുടെ മൃതദേഹം?; അഫ്താബ് നടന്നു പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ പങ്കാളിയെ കൊന്ന് 35 കഷ്ണങ്ങളാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതി അഫ്താബ് രാത്രിയിൽ നടന്നുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. അഫ്താബിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗിൽ ശ്രദ്ധയുടെ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളെന്നും സൂചന. മേയ് 18ന് നടന്ന കൊലപാതകത്തിനുശേഷം അഫ്താബ് മാസങ്ങളോളം മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ വീട്ടിലെ ഫ്രിജില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ കഴിഞ്ഞമാസം 18ലെ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചത്തർപൂരിലെ വീടിനുസമീപത്തുനിന്ന് അഫ്താബ് നടന്നുപോകുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. കയ്യിലുള്ള ബാഗില്‍ ശ്രദ്ധയുടെ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളെന്നും സൂചന. എങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ മെഹ്റൗലി കാട്ടിൽനിന്ന് രണ്ടു ശരീര ഭാഗങ്ങൾ കൂടി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഇത് ശ്രദ്ധയുടേതു തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ഫൊറൻസിക്ക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. അഫ്താബുമായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.



അതിനിടെ പ്രതിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് വീണ്ടും മൂര്‍ച്ചയേറിയ ആയുധം കണ്ടെത്തി. ഇതും ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആയുധമാണെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ആദ്യത്തെ തെളിവെടുപ്പില്‍ പൊലീസ് ചെറിയ അറക്കവാളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഗുരുഗ്രാമിലെ അഫ്താബിന്‍റെ ഓഫിസില്‍നിന്ന് പോളിത്തീന്‍ കവറുകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഡല്‍ഹി പൊലീസ് മുംബൈയലെത്തി ശ്രദ്ധയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ലക്ഷ്മണ്‍ നാടാറിന്‍റെ മൊഴിയുമെടുത്തു. ശ്രദ്ധയുടെ കൊലപാതകം ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ട ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് ബമ്പിളിന്റെ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഡൽഹി പൊലീസിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ബമ്പിള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.



