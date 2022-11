പ്ലാനിങ് കിറുകൃത്യം; കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു: കൂടെ എറിഞ്ഞ മൊബൈൽ ബെല്ലടിച്ചതോടെ കുടുങ്ങി

പാലക്കാട് ∙ പൊലീസ് പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ദേശീയപാതയോരത്തു കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു മുങ്ങിയ ലഹരികടത്തു സംഘത്തെ കുടുക്കാൻ പൊലീസിനെ തുണച്ചത് സംഘം കെട്ടിനൊപ്പം വലിച്ചെറിഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫോൺ. കഞ്ചാവിനൊപ്പം വീണു കിട്ടിയ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങി. കല്ലേപ്പുള്ളി തെക്കുമുറി സ്വദേശികളായ എം.സനോജ് (26), എ.അജിത് (25) എന്നിവരെയാണ് 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി പാലക്കാട് കസബ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

ചന്ദ്രനഗർ കൂട്ടുപാതയിൽ രാത്രിയില്‍ കഞ്ചാവ് വില്‍പന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കസബ പൊലീസും ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും പ്രദേശത്ത് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയത്. ബൈക്കിലെത്തിയ പ്രതികൾ പൊലീസ് സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കിയതിനു പിന്നാലെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതി എറിഞ്ഞുകളയുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് പിന്നാലെ പിന്തുടർന്നെങ്കിലും പ്രതികളുടെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത വഴി എന്താണെന്നു പൊലീസ് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് എറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒപ്പം തെറിച്ചു വീണ മൊബൈൽ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചത്. ഇതോടെ മിനിറ്റുകൾക്കകം പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു.

തുടരന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളെ ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. വർഷങ്ങളായി പൊലീസിനെയും എക്സൈസിനെയും കബളിപ്പിച്ച് ലഹരി കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണ് ഇവർ. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്നും മൊത്തമായി വാങ്ങുന്ന കഞ്ചാവ് ചില്ലറ വിൽപനക്കാർക്കു നൽകുന്നത് ഇവരാണെന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ.വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു. ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്താണ് ഇരുവരും ലഹരി വിൽ‌പനയിൽ സജീവമായത്. ഫോണില്‍ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് കഞ്ചാവെത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാകും കഞ്ചാവ് കൈമാറ്റം. സംഘത്തില്‍ കൂടുതലാളുകളുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കസബ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.എസ്.രാജീവ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Two held on charge of ganja sale in Palakkad