ആർഎസ്എസ് ശാഖകൾക്കു സംരക്ഷണമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ, സ്വന്തം അണികളുടെ പ്രതികരണത്തേക്കാൾ മുസ്‍ലിം ലീഗിനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഭയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നെഹ്റു ആർഎസ്എസിനോടു സന്ധി ചെയ്തെന്നു സുധാകരനു ‘നാക്കു പിഴ’ച്ചപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടു ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടു? സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശശി തരൂർ അതിനു തുടക്കമിടാൻ എന്തിനു പാണക്കാട്ടേക്കു പോകുന്നു? ആർഎസ്എസിനെ ഏറ്റവുമധികം എതിർത്തുപോരുന്നതു മുസ്‍ലിം ലീഗായതുകൊണ്ടല്ല ഈ പരിഭ്രമമെല്ലാം. അധികാരത്തിലൂടെ മാത്രം വളരുന്ന പാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി 10 വർഷം അധികാരത്തിനു പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നതിൽ ലീഗിൽ അസ്വസ്ഥത പുകയുന്നുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ. മുസ്‍ലിം ലീഗ് എന്ന ഘടക കക്ഷി കൂടെയില്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഇനിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെയും മുന്നണിയെയും ആരു നയിക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ ഉയരുക ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കുമെന്നു നേതാക്കളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വോട്ടുബാങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ഥിരതയുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ടി ഇല്ല. കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനു മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന കാര്യം.

കേരളാ കോൺഗ്രസിനെ ഇടതുപക്ഷം ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ‘സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്’ എന്നാണു പണ്ടു കെ.എം.മാണി ചോദിച്ചത്. കേരളാ കോൺഗ്രസ് എന്ന സുന്ദരിയെ സ്വന്തമാക്കി തുടർഭരണം നേടിയ ഇടതുപക്ഷത്തിനു മുൻപിൽ അതിലും നല്ല ‘മൊഞ്ചത്തി’യായി ലീഗ് നിൽക്കുകയാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊപ്പം മുന്നണിയിലും ഭരണത്തിലും കൈകോർത്തിട്ടുള്ള ലീഗിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അതു വേണ്ടിവന്നാൽ, അറച്ചു നിൽക്കേണ്ടിവരില്ല. കോൺഗ്രസുമായി പിണങ്ങുകയും പരിഭവിക്കുകയും മുന്നണി വിടുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം ലീഗിനുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയുമില്ലാത്ത ലീഗിന് അധികാരരാഷ്ട്രീയം എക്കാലവും ആവശ്യമാണു താനും.

∙ ലീഗിന്റെ ‘തൊപ്പിയൂരിച്ച’ കോൺഗ്രസ്

1957ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിച്ച ലീഗ്, 1960ലാണ് ഒരു മുന്നണിക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. അംഗീകാരമില്ലാത്ത റജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു ആ മത്സരം. കോൺഗ്രസിനും പിഎസ്പിക്കുമൊപ്പമുള്ള 1960ലെ ആ കൂട്ടുകെട്ട് ‘മുക്കൂട്ട് മുന്നണി’ എന്നറിയപ്പെട്ടു. 12 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ലീഗ് അന്ന് 11 സീറ്റ് നേടി മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു. 30 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച പിഎസ്പി 10 സീറ്റിൽ തോറ്റപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു തോൽവി മാത്രം നേരിട്ട ലീഗിന്റെ നേട്ടം. എന്നാൽ പിഎസ്പിക്കു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടും, കരുത്തു തെളിയിച്ചെത്തിയ ലീഗിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ലീഗിനെ മന്ത്രിസഭയിലെടുത്താൽ പ്രതിഛായയ്ക്കു മങ്ങലേൽക്കുമെന്നും വേണമെങ്കിൽ സ്പീക്കറാക്കാമെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപില്ലാത്ത അയിത്തം ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ കാണിച്ചെങ്കിലും ലീഗ് നിശബ്ദ പ്രതിഷേധത്തോടെ ആ അപമാനം സഹിച്ചു. വച്ചുനീട്ടിയ സ്പീക്കർ പദവി സ്വീകരിച്ചു. കെ.എം.സീതി സ്പീക്കറുമായി.

എന്നാൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കെ.എം.സീതി മരിച്ചതോടെ അടുത്ത അപമാനം ലീഗ് നേരിട്ടു. പകരം ലീഗിലെ മറ്റൊരാളെ സ്പീക്കറാക്കരുതെന്നു കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വിഭാഗം ശഠിച്ചു. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.കെ.ഗോവിന്ദൻ നായർക്കായിരുന്നു എതിർപ്പ്. വിഷയം ഹൈക്കമാൻഡിനു മുൻപിലെത്തി. ലീഗ് അംഗത്വം രാജിവച്ചു വന്നാൽ ലീഗിൽ ഒരാളെ സ്പീക്കറാക്കാം എന്നതായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് വച്ച ഫോർമുല. കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്നു മത്സരിച്ചു 11 സീറ്റ് നേടിയിട്ടും ഒരധികാര പദവി പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ പാർട്ടിയെ തളർത്തുമെന്നു ലീഗ് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ്കോയ ലീഗ് അംഗത്വം രാജിവച്ചു സ്പീക്കറായി. ലീഗിനു സ്പീക്കർ സ്ഥാനം നൽകരുതെന്നു ശഠിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസുകാർ ‘ലീഗിനെ തൊപ്പിയൂരിച്ചു’ എന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച് ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടു.

അവിടംകൊണ്ടും തീർന്നില്ല. 1961ലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദുർഗാപൂർ സമ്മേളനം വീണ്ടും ലീഗിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടു. സാമുദായിക കക്ഷികളോട് ഐക്യം വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം സമ്മേളനത്തിലെടുത്തത് ലീഗിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു. ഇത് അകൽച്ച കൂട്ടി. കെ.എം.സീതി അന്തരിച്ച ഒഴിവിൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു. സ്വാഭാവികമായും ലീഗാണു മത്സരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അവിടെ കോൺഗ്രസിൽനിന്നു വിമത സ്ഥാനാർഥി വന്നു. ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ലീഗ് തന്നെ ജയിച്ചു. 1962ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു സീറ്റ് ചോദിച്ച ലീഗിന് ഒന്നുപോലും കൊടുക്കില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് നിലപാടെടുത്തതോടെ, സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ലീഗ് മുന്നണി വിട്ടു. പക്ഷേ, ലീഗിനു നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ച് രണ്ടു ലോക്സഭാ സീറ്റും നേടിയെടുത്തു.

∙ മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുത്ത സിപിഎം

1965ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കെത്തുമ്പോഴേക്കും ലീഗ് പിളർന്നിരുന്നു. സിപിഎമ്മുമായി ചിലയിടത്ത് ധാരണയോടെയും, ചിലയിടത്തു ധാരണയില്ലാതെയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‍ലിം ലീഗിന്റെ മത്സരം. ആറു സീറ്റ് നേടിയെങ്കിലും ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ അക്കുറി നിയമസഭ ചേർന്നില്ല. 1967ൽ സിപിഎം സപ്തകക്ഷി മുന്നണി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ചേരുന്നതിൽനിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യതയും ലീഗിനെ തടഞ്ഞില്ല. പോകരുതെന്നു പറയാനുള്ള ധാർമികാവകാശം കോൺഗ്രസിനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആറിൽനിന്നു 14ലേക്ക് അംഗബലം ഉയർത്തിയ ലീഗ്, സപ്തകക്ഷി മുന്നണിയിൽ ചേർന്ന തീരുമാനം ശരിവച്ചു.

സി.അച്യുതമേനോൻ

കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരിൽ സ്പീക്കറാകാൻ സിഎച്ചിനു പാർട്ടി അംഗത്വം രാജിവക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ ഐഡന്റിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു തന്നെ സിഎച്ചും എ.പി.എം.അഹമ്മദ് കുരുക്കളും ഇഎംഎസ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായി. ആദ്യമായി ലീഗിനു മന്ത്രിസ്ഥാനം. അതു പാർട്ടിക്കുണ്ടാക്കിയ ഉണർവ് ചെറുതായിരുന്നില്ല. മലബാറിൽനിന്നു പുറത്തേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതു തുടക്കമിട്ടു. സപ്തമുന്നണി തകർന്നപ്പോൾ ലീഗ് മന്ത്രിമാർ രാജിവച്ചെങ്കിലും പിന്നാലെ സി.അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചു. 1970ൽ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിനു 11 സീറ്റ് കിട്ടി. പുറത്തുനിന്നു കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ ലീഗിനു രണ്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനവും ഒപ്പം സ്പീക്കർ സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു.

∙ ഭരണമേതായാലും മന്ത്രി ഉറപ്പ്

ഏതു പാർട്ടിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരിച്ചാലും മന്ത്രിസഭയിൽ ലീഗുണ്ടാകും എന്നതായിരുന്നു 1967 മുതൽ 1987 വരെയുള്ള സ്ഥിതി. ഇതിനിടയിൽ നായനാർ സർക്കാർ വന്ന ഒരു വർഷം മാത്രമാണു ലീഗ് ഭരണത്തിനു പുറത്തിരുന്നത്. 1977ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം മുന്നണിയിൽ ചേർന്നായിരുന്നു ലീഗിന്റെ മത്സരം. 13 സീറ്റ് നേടിയ ലീഗിനു രണ്ടു മന്ത്രിമാരെ കൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിനു രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. 1960ൽ സംഭവിച്ചത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലാത്തതും, അന്നത്തേതിന്റെ പതിൻമടങ്ങു ശേഷി ലീഗ് നേടിയതുമായിരുന്നു കാരണം. ഇതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസിനു കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള അച്യുതമേനോൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ലീഗുമുണ്ടായിരുന്നു.

രാജൻ കേസിൽ കരുണാകരൻ രാജിവച്ചപ്പോൾ ആന്റണിയും പിന്നീട് പി.കെ.വാസുദേവൻനായരും മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനവുമായി ലീഗ് നില സുരക്ഷിതമാക്കി. ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനവും തേടിയെത്തി. സിപിഎമ്മും സിപിഐയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാൻ പികെവി മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചപ്പോൾ 50 ദിവസം സിഎച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പാർട്ടിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്നു മാണി ഗ്രൂപ്പ് മറുകണ്ടം ചാടിയതോടെ മന്ത്രിസഭ വീണു. എങ്കിലും, സ്പീക്കറാകാൻ വേണ്ടി ലീഗ് അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്ന സിഎച്ച്, ലീഗിന് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ച് ചരിത്രത്തി‍ൽ ഇടംനേടി. 80ൽ ഇന്ദിരാ കോൺഗ്രസിനൊപ്പമായിരുന്നു ലീഗിന്റെ മത്സരം. 14 സീറ്റ് നേടിയെങ്കിലും ആന്റണി കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടി സിപിഎമ്മാണു മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയത്. ഒരു വർഷം ഭരണത്തിനു പുറത്ത്. എന്നാൽ ആന്റണി പിന്തുണ പിൻവലിച്ച അവസരം ഇന്ദിരാ കോൺഗ്രസും ലീഗും മുതലാക്കി. കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സിഎച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി.

∙ ലീഗിനു നോട്ടമിട്ട ബദൽ രേഖ

കേരളത്തിൽ ആരു ഭരിക്കണമെന്നു നിർണയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മുസ്‍ലിം ലീഗ് മാറിയതോടെ, ലീഗിനെ ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്ന ചിന്ത സിപിഎമ്മിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ടായി. അതിന്റെ ഉപോൽപന്നമാണ് എം.വി.രാഘവന്റെ ബദൽ രേഖ. 1985ലായിരുന്നു ഇത്. ലീഗ് പോലെയുള്ള സാമുദായിക കക്ഷികളല്ല യഥാർഥ ശത്രുക്കളെന്നും പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും സമർഥിച്ച രേഖയിൽ ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പുന്നയിച്ചത് ഇഎംഎസായിരുന്നു. എംവിആറിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാട്ടിയായി ബദൽ രേഖ. എന്നാൽ, ഇതേ ലീഗിനെ നാലുവർഷത്തിനകം ഇഎംഎസ് മുന്നണിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചതും കേരളം കണ്ടു. 1991ൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ലീഗ് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ യുഡിഎഫ് വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇഎംഎസായിരുന്നു. മുന്നണി വിട്ടു പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ലീഗുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഇഎംഎസ് പ്രസ്താവനയുമിറക്കി. എന്നാൽ പാർട്ടി പിന്തുണ ഇഎംഎസിനു ലഭിച്ചില്ല. ഇഎംഎസ് പറഞ്ഞതു പാർട്ടി നയമല്ലെന്നു പാർട്ടി തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ലീഗ് അനിവാര്യതയാണെന്നത് അവഗണിക്കാൻ സിപിഎമ്മിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

എം.വി.രാഘവൻ, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി, പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.

∙ കൈ വിട്ടെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തി

1991ൽ ലീഗ് യുഡിഎഫ് മുന്നണി വിട്ടെങ്കിലും ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം പോയില്ല. കോൺഗ്രസിനോടും സിപിഎമ്മിനോടും അകലം പാലിച്ച സംവരണ മുന്നണിയിലാണു ലീഗ് ചേർന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഭരണ ശക്തിയായി മാറാൻ വിദൂര സാധ്യത പോലുമില്ലാതിരുന്ന ആ സഖ്യത്തിൽ ഏതാനും മാസം പോലും കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ലീഗിനായില്ല. നിയമസഭാ–ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നതോടെ ലീഗ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നണിയിലേക്കു മടങ്ങി. മൂന്നു ലോക്സഭാ സീറ്റും 24 നിയമസഭാ സീറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു കോൺഗ്രസ് ക്ഷണിച്ചത്. തുടർഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇ.കെ.നായനാർ കാലാവധിക്കു മുൻപേ രാജിവച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടെങ്കിലും, ലീഗ് കൂടി വന്നതോടെ ശക്തിയാർജിച്ച യുഡിഎഫ് ആ പ്രതീക്ഷ തകിടം മറിച്ചു.

ഇ.കെ.നായനാർ

പ്രചാരണ മധ്യേ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ സഹതാപതരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. കോ–ലീ–ബി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്, ലീഗ്, ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. എന്തായാലും 19 സീറ്റ് നേടിയ ലീഗ് നിയമസഭയിൽ അതുവരെയുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണത്തിലെത്തി. കരുണാകരൻ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിപദവി മാത്രമല്ല, ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. ചാരക്കേസിൽപ്പെട്ട് കരുണാകരൻ രാജിവച്ച് ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ നേട്ടമായതു ലീഗിനാണ്. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ നാലു മന്ത്രിമാർ! മത്സരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എ.കെ.ആന്റണിയെ സ്വന്തം സീറ്റായ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിർത്തി ജയിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ലീഗ്.

∙ അഞ്ചാം മന്ത്രിയെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി

1996ൽ പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നെങ്കിലും ഇടതു തരംഗത്തിലും 17 സീറ്റിൽ ജയിച്ച് സ്ഥിരത തുടർന്നു ലീഗ്. അഞ്ചുവർഷം തോറും ഭരണം മാറുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ലീഗ് മുന്നണി വിട്ടില്ല. 2001ൽ 16 സീറ്റോടെ ഭരണത്തിൽ. ആദ്യം ആന്റണിയും പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ. ലീഗിനു മന്ത്രിമാർ നാല്. 2011ൽ 4 സീറ്റുകളുടെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണം നേടിയപ്പോൾ നിർണായക ശക്തിയായി ലീഗ് മാറി. കോൺഗ്രസിന് 38 സീറ്റും ലീഗിന് 24 സീറ്റും. നാലു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ലീഗ് അഞ്ചാമതൊരു മന്ത്രിസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്നു ഘടകകക്ഷികളെ അടർത്തിയെടുത്തു സർക്കാരിന്റെ അംഗബലം കൂട്ടുമെന്നും അപ്പോൾ നൽകാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നിലപാടെടുത്തു. ഏതാനും മാസങ്ങൾ ലീഗ് കാത്തിരുന്നു. കക്ഷികളാരും എൽഡിഎഫിൽനിന്നു വരുന്നില്ലെന്നായതോടെ അഞ്ചാം മന്ത്രി ആവശ്യം മുറുക്കി. കോൺഗ്രസിലും ലീഗിലും ഏറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വിവാദത്തിനൊടുവിൽ ലീഗ് ആവശ്യം നേടുക തന്നെ ചെയ്തു. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി അഞ്ചാം മന്ത്രിയായി.

പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി (ഫയൽ ചിത്രം∙ മനോരമ)

∙ പിളർപ്പിലും തളരാത്ത ലീഗ്

ഐക്യ കേരളത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പലവട്ടം പിളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സിപിഎം കഴിഞ്ഞാൽ പിളർന്നതുകൊണ്ടു വളർച്ച മാത്രം നേടിയ പാർട്ടി മുസ്‍ലിം ലീഗാണ്. 1962ൽ ലോക്സഭാ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് നിഷേധിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പിളർപ്പ്. മുസ്‌ലിംകൾ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കണോ, സ്വതന്ത്രമായി മൽസരിക്കണോ എന്നതായിരുന്നു പിളർപ്പിലേക്കു നയിച്ച തർക്കം. സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കണമെന്നു വാദിച്ചവർ ഭൂരിപക്ഷമായി. അവരാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‍ലിം ലീഗ്.

1974ൽ ലീഗിൽ രണ്ടാമത്തെ പിളർപ്പുണ്ടായി. സിഎച്ചിനു പാർട്ടിയിൽ മേധാവിത്വം ലഭിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിലായിരുന്നു ഭിന്നതയ്ക്കു തുടക്കം. പിളർപ്പോടെ ആറു ലീഗ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി. പിന്നീട് അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ് എന്ന പേരിൽ ഇവർ സിപിഎം പക്ഷത്തായി. അച്യുതമേനോൻ സർക്കാരിലെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം കെ.മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 1985ൽ അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ് പഴയ ലീഗിലേക്കു മടങ്ങി ഒറ്റപ്പാർട്ടിയായി. ഇടതുബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു ലീഗിൽ ഒടുവിലത്തെ പിളർപ്പ്. കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരായിരുന്നു ഭരണത്തിൽ. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനൊപ്പമുള്ള മന്ത്രിസഭയിൽ ലീഗും. ആശയഭിന്നതയുണ്ടായി, പാർട്ടി പിളർന്നു, ഐഎൻഎൽ ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ടൊന്നും പക്ഷേ ലീഗ് ക്ഷീണിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ‘ചത്ത കുതിര’ എന്ന വിളി കേട്ട പാർട്ടി ഇന്ന് അവർക്കുംമുൻപേ കുതിക്കുകയാണ്.

∙ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിങ്ങോ, കിങ് മേക്കറോ?

2004ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടപ്പോൾ എ.കെ.ആന്റണിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഈ പരാജയത്തോടെ ആന്റണിക്കെതിരെ എതിർ പാളയത്തിൽ നീക്കം തുടങ്ങി. എങ്ങനെയും രാജിവയ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഇതിനിടയിൽ ആന്റണിക്ക് അറിഞ്ഞോ, അറിയാതെയോ ഒരു നാക്കുപിഴ സംഭവിച്ചു. ‘ന്യൂനപക്ഷങ്ങങ്ങൾ സമ്മർദം ചെലുത്തി അർഹമല്ലാത്തതു പലതും സർക്കാരിൽനിന്നു നേടിയെടുക്കുന്നു’ എന്നതായിരുന്നു ആ പരാമർശം. ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണെങ്കിലും, അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചെത്തിയതു ലീഗായിരുന്നു. ആന്റണിക്കു മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടിവന്നു.

വാഴ്ത്താനും വീഴ്ത്താനും പ്രഹരശേഷിയുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗിന്. നാക്കുപിഴച്ച പ്രസ്താവനകളുണ്ടാകുമ്പോൾ, ലീഗിനു വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ ആശീർവാദം തേടി ലീഗിന്റെ കോട്ടയിലേക്കു കയറിച്ചെല്ലുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്ത ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലീഗ് കളം വരയ്ക്കുമെന്നതുറപ്പാണ്. കളത്തിൽ ആരുണ്ടാകും, കളത്തിനു പുറത്താരുണ്ടാകുമെന്നതൊക്കെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രവചനാതീതമായ സാധ്യതകളുമാണ്.

