‘കൊന്ന മുറിച്ചാലും വിഷു മുടങ്ങില്ല; യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബഹിഷ്കരണം അന്വേഷിക്കണം’

കോഴിക്കോട് ∙ ശശി തരൂരിന്റെ പരിപാടികള്‍ ബഹിഷ്കരിക്കാന്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എം.കെ.രാഘവന്‍ എംപി. എന്തുകൊണ്ട് സംഘടന പിന്നോട്ടുപോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി വേദികളില്‍ പറയേണ്ടിവരും. കൊന്ന മുറിച്ചാലും വിഷു മുടങ്ങില്ലെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം.

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും പരാതി നല്‍കും. കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചുവരണമെങ്കില്‍ തരൂര്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ വേണം. മുകളിലിരിക്കുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നല്ലതെന്നും രാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണം. അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഞാൻ കൈമാറും. അങ്ങനെയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി വേദികളിൽ അക്കമിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും.’– എം.കെ.രാഘവൻ പറഞ്ഞു. എം.കെ.രാഘവന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂരും തുടർന്നുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: MK Raghavan wants to investigate why the Youth Congress decided to boycott Shashi Tharoor's programmes