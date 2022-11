സ്കൂൾ കലോത്സവം ജനുവരി 3 മുതൽ കോഴിക്കോട്ട്; ജേതാക്കളുടെ സമ്മാനത്തുക കൂട്ടും: ശിവൻകുട്ടി

കോഴിക്കോട് ∙ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർഥി കലോത്സവമായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ജനുവരി 3 മുതൽ 7 വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കും. 24 വേദികളിലായി 14,000 കുട്ടികളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുക. ചാംപ്യൻമാരാവുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് 117.5 പവനിൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത സ്വർണക്കപ്പാണ് ഈ വർഷവും നൽകുന്നത്. വെസ്റ്റ്ഹിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം മൈതാനമാണ് പ്രധാനവേദി.

മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചെയർമാനായും തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എംഎൽഎ വർക്കിങ് ചെയർമാനായുമുള്ള സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു. 21 സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജേതാക്കളുടെ സമ്മാനത്തുക ആയിരം രൂപയിൽനിന്നു വർധിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അടുത്തവർഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടകസമിതി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സമയബന്ധിതമായി മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത്തവണ ശ്രമിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് പരിപാടികൾ തുടങ്ങും. മൂന്നു തവണയിലധികം പേരുവിളിച്ചിട്ടും വേദിയിലെത്താത്ത കുട്ടികളുടെ അവസരം നഷ്ടമാവും. സമയകൃത്യത പാലിക്കാൻ നടത്തിപ്പ് കർശനമാക്കും. മുതിർന്ന കലാകാരൻമാരെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും മുൻകാലങ്ങളിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർഥികളെയും വീണ്ടും വേദിയിലെത്തിച്ച് പരിപാടികൾ നടത്തും. അപ്പീലുകളും കോടതിവിധികളും ജനപക്ഷത്തുനിന്ന് പരിഗണിക്കണം. ഈ കലോത്സവം കോഴിക്കാട്ടാണു നടക്കുന്നതെന്നതിനാൽ ജനസമുദ്രമായിരിക്കും കാണാൻ ഒഴുകിയെത്തുകയെന്നും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

കോവിഡുകാരണം സംഭവിച്ച രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വരുന്ന ഇത്തവണത്തെ കലോത്സവം ‘റിവഞ്ച് ആഘോഷ’ത്തിനുള്ള അവസരമാണെന്ന് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടു വർഷം അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഈ കലോത്സവത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ടെ കലാസ്വാദകർ തയാറായിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ്, എം.കെ.രാഘവൻ എംപി, എംഎൽഎമാരായ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, ഇ.കെ.വിജയൻ, കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി, കെ.കെ.രമ, ലിന്റോ ജോസഫ്, കെ.എം.സച്ചിൻ ദേവ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ ശശി, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി.പി.മുസാഫർ അഹമ്മദ്‌, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എ.അക്ബർ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡി.ഡയറക്ടർ സി.എ.സന്തോഷ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ സി.മനോജ്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: State school Kalolsavam to be held in Kozhikode from january 3rd