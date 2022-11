കോഴിക്കോട് ∙ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്‍റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് സിപിഎമ്മില്‍ ചേര്‍ന്ന സി.കെ.ശ്രീധരന്‍. ക്രിമിനലും സിവിലുമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വ‌ധക്കേസില്‍ പി.മോഹനന്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീധരന്‍റെ സിപിഎം ബന്ധം മൂലമെന്ന സുധാകരന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെയാണ് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു ശ്രീധരൻ സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്നത്.

English summary: A defamation case will be filed against K Sudhakaran's statement: CK Sreedharan